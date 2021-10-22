Ученые нашли связь между лишним весом и хроническим насморком

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Люди с насморком получают недостаточно кислорода.Заложенность носа приводит к снижению уровня кислорода в крови человека, в результате чего в организме начинает накапливаться жир. Это влечет за собой набор веса и даже ожирение.О такой взаимосвязи заложенного носа и лишнего веса пишет турецкое издание Milliyet. Отмечается, что это неприятное состояние приводит к утрудненному дыханию, храпу во сне и в общем отрицательно сказывается на нашем здоровье.Как отмечается в материале, вызванный заложенностью носа сон с открытым ртом и храп снижают уровень кислорода, необходимого для сжигания жира. В результате этот процесс замедляется, а взамен увеличивается выделение кортизола, известного как гормон стресса. Он запускает образование жира в организме, и, соответственно, его запасы увеличиваются.К заложенности носа могут привести три причины:искривление носовой перегородки, которое еще называют «девиация»;отек, увеличение носовых раковин;аллергический ринит.Напомним, ранее были названы три способа ускорить сжигание жира в организме. Для этого нужно: ускорить активный метаболизм, ускорить основной метаболизм, повысить термический эффект пищи.Также стоит уменьшить процент жиров в рационе, есть больше овощей и фруктов, разные сорта зерновых культур, поддерживать баланс углеводов и, главное, не переедать.