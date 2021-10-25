Необычные методы похудения: помогает ли куркума и обертывания

Какие методы похудения действительно работают, а какие могут лишь навредить здоровью.Стремясь иметь красивую фигуру и подтянутое тело, можно решиться на наиболее экстремальные способы похудения. Однако не все из них эффективны и безопасны.На сайтах и в соцсетях все чаще можно встретить рекомендации жиросжигающих препаратов, кето-диеты, болезненных обертываний и других способов, которые являются вредными или в лучшем случае дают желаемого результата. Если средства или процедуры обещают возможность быстро потерять лишние килограммы — это первый сигнал тревоги. Доктор медицинских наук, врач по контролю веса и основательница службы доставки еды BistroMD, Кэролайн Седерквист отмечает: «Если для того, чтобы набрать нежелательный вес, вам понадобились месяцы или даже годы, то не стоит ожидать, что вы потеряете его за одну ночь. И если вы это сделаете, скорее всего, это будет просто вес воды».Лишний жир — это липидные накопления, которые являются ключевым фактором риска развития диабета второго типа, сердечных недугов и других серьезных нарушений в организме. Поэтому в отдельных случаях процесс похудения необходим. Стоит начать с добавления в рацион клетчатки растворимого типа, которая замедляет процесс жирообразования, белков, которые являются питательными микроэлементами и позволяют контролировать вес. Также к действенным способам для сжигания калорий относятся аэробные упражнения. Кардиотренировки можно проводить даже дома.А теперь вернемся к вредным советам для мгновенного похудения.КуркумаИздавна куркуму считают суперпродуктом благодаря оздоровительным свойствам. Она содержит летучие масла, калий, омега-3 жирные кислоты, линоленовые кислоты, белки, углеводы, волокна и другие вещества, которые выполняют противовоспалительные, антиоксидантные, обезболивающие, противомикробные, термогенные функции. Однако чай из куркумы магически не сможет снизить вес.Специя способна лишь помочь во время похудения: поддержать организм, восстановить его силы и энергию. Согласно исследованию, опубликованному в European Journal of Nutrition, куркума способствует снижению высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахара в крови и борется с другими метаболическими заболеваниями. В университете Тафтса обнаружили, что упомянутый ингредиент частично подавляет рост жировой ткани и стимулирует выработку желчи в желудке, которая эмульгирует жир. Перед употреблением куркумы необходимо проверить наличие аллергической реакции.Жиросжигающие препаратыБисакодил — это органическое соединение, действующее на толстую кишку, оно специфически стимулирует естественный процесс испражнения. Препарат назначают для симптоматического лечения запоров. Но некоторые псевдоспециалисты советуют употреблять его для похудения. Конечно, слабительная реакция повлечет потерю нескольких килограммов, но ненадолго. Ведь бисакодил не приводит к распаду жировых клеток, а только истощает их. Поэтому впоследствии организм решит восполнить потерю, и тогда начнет запасаться жиром сверх нормы. Длительный и бесконтрольный прием любых жиросжигающих препаратов может привести к обратному эффекту — внезапного набора веса.Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко в одном из своих интервью рассказала: «Таблетки для похудения существуют и работают. Однако никакого жиросжигающего эффекта у них нет. Принцип работы таблеток для похудения — это воздействие на вашу нервную систему и отделы головного мозга, которые снижают чувство голода. Таблетки имеют серьезные побочные эффекты. После отмены препарата аппетит становится неконтролируемым».Антицеллюлитные массажи и обертыванияГорячие обертывания опасны, потому что повышают риск обезвоживания. Во время такого процесса уменьшается количество поступающего в организм кислорода, и снижается выведение токсинов. Это приводит к «закислению» мышц и ухудшению их работы. Временный результат можно заметить, потому что вода выходит из подкожных тканей, однако она быстро возвращается.Зато антицеллюлитный массаж улучшает кровоснабжение в мягких тканях, чем ускоряет метаболические процессы, стимулирует движение лимфы, которая выводит накопления жиров, делает кожу гладкой и упругой, приводит мышцы в тонус. Чтобы увидеть эффект, следует сочетать процедуру с правильным питанием, потреблением жидкостей, физической активностью и нагрузками: тренировками в спортзале, фитнесом, бегом.ДиетыРазнообразие диет в наше время поражает. Одной из самых популярных является диета, которая включает только сок. Она является не только опасной, но и абсолютно безрезультатной. Кэролайн Седерквист объясняет: «В соках почти нет белка. Таким образом, вы потеряете вес и мышечную массу, но не жир. И как только вы вернетесь к твердой пище, эти килограммы будут накапливаться снова».Также не стоит отказываться от завтрака, обеда или ужина. Это простой способ избавиться от лишнего веса, но последствия могут быть очень негативными. Одно из недавних исследований на животных, опубликованных в журнале Journal of Nutritional Biochemistry, показало, что мыши, которые имели лишь один прием пищи в день, затем переедали и накапливали нездоровый жир на животе.Еще одним трендом для желающих похудеть является кето-диета. Ее смысл в том, чтобы потреблять пищу с большим содержанием жира и белка, и не есть более 50 граммов углеводов в день. На первый взгляд все кажется аппетитным и приемлемым. Проблема в том, что кето-диету создали не для снижения веса, а для лечения. Например, питание по этой диете назначают при серьезных генетических заболеваний, диабете второго типа, а также ее рекомендуют детям, которым не помогает лечение противоэпилептическими препаратами.Ендокринолог Мария Черенько отмечает: «В протоколах лечения ожирения и диабета второго типа кето-диету не запрещают, однако особых преимуществ у нее нет. Эта диета категорически противопоказана тем, у кого диабет первого типа, а также, если в результате диабета второго типа у человека нарушена функция почек. Тем, у кого низкий собственный инсулин, диета может ухудшать его выработку вследствие накопления кетонов». Также врач говорит, что эта диета может способствовать незначительному похудению, но не нужно соблюдать ее дольше нескольких месяцев, потому что точный механизм кето-диеты пока не известен.