Почему вредно ставить самому себе психологические диагнозы и что делать вместо этого

Совпадение с «симптомами» из интернета ещё ничего не значит.Ежедневно в сети публикуют множество психологических статей и тестов, которые описывают признаки и «симптомы» разных состояний, а также психических расстройств. И хотя сам интерес людей к своему психологическому самочувствию важен и радует, в таком потоке информации легко запутаться.Часто за консультацией нередко обращаются люди, которые убеждены, что у них психологический, а иногда и психиатрический диагноз. Чаще всего ставят они его самостоятельно на основе статей в интернете, и выводы редко соответствуют реальному положению дел.Попробуем разобраться, как может навредить такая самодиагностика.Что не так с самодиагностикойОбычно недостаток научных, профессиональных знаний искажает восприятие происходящего. А главное — самодиагностика не помогает решить трудную ситуацию и избавиться от мучащего человека «симптома».Сложные психологические явления сильно упрощаютсяНеспециалисты склонны сводить комплексные проблемы и состояния к простым и узким определениям. Это упрощает понимание сложных терминов и ситуаций, но может сбивать с толку и приводить к неверным заключениям.Например, есть распространённое мнение, что депрессия — это что?то вроде грустного настроения. Но печаль после просмотра трагического фильма нельзя отнести к проявлениям депрессии. Сущность заболевания намного шире: у него бывают разные причины, виды и проявления. И с ними под силу разобраться только специалисту.Не учитывается совокупность «симптомов»Важно отметить, что в этой статье термин «симптом» не имеет медицинского значения, а используется для краткости описания психологических проявлений.Чтобы поставить верный психологический диагноз, необходимо учитывать весь комплекс «симптомов», потому что один и тот же признак может указывать на самые разные состояния. Однако самодиагностика обычно проводится на основе 1–2 ярких признаков без учёта остальных. Такой подход, конечно же, приводит к ошибкам и заблуждениям.Например, ко мне за консультацией обратился клиент, который был убеждён, что страдает БАР, или биполярно?аффективным расстройством. Молодой человек сделал вывод на основе только одного пункта из статьи об этом расстройстве — смена настроения от грусти и апатии к воодушевлению.Но при БАР настроение не просто меняется. Человек с таким расстройством переживает длительные периоды глубоких эмоциональных состояний — от недели до двух лет. Кроме того, существует ещё ряд симптомов, которые помогают определить заболевание.На самом деле у клиента не было БАР, но из?за самодиагностики он тяжело переживал и часто был подавлен.Не берётся в расчёт характеристика «симптомов»Важен не только сам «симптом», но и ситуации, в которых он возникает, а также другие показатели. Например, длительность явления, его распространение на все сферы жизни. И таких деталей очень много, из?за чего во всём этом разнообразии полностью сможет разобраться только специалист.Так, трудности с запоминанием появляются по разным причинам. Если человек в последнюю неделю много работает и мало спит, его системы восприятия перегружены. Мозг не успевает перерабатывать информацию. Здесь помогут отдых, сон и восстановление.Зато когда человек спит достаточно, а память ухудшается понемногу и давно, нужно проанализировать другие «симптомы». Если также присутствуют рассеянность внимания и нарушения мышления, можно предположить проблемы в работе мозга и направить человека к неврологу.Нет объективного восприятия проблемыСамостоятельно поставленный психологический диагноз часто расходится с реальностью ещё по одной причине: человек не может увидеть всю ситуацию целиком. Восприятие субъективно, на него влияют такие факторы, как недостаток информации, отсутствие чёткой цели наблюдения, психологические защиты.Скажем, тот, кто жалуется на раздражительность, может не замечать, что реагирует так только в определённой ситуации ? при общении с коллегами. Но раз коммуникация с ними занимает большую часть дня, человек может считать себя раздражительным вообще. И опять же ставить психологические диагнозы на основе этого «симптома». Хотя, возможно, дело было в неприятном коллективе.Как это может навредитьНегативных последствий будет немало.Уход от истинной проблемыНередко самодиагностика выполняет в некотором роде защитную функцию и помогает сделать акцент не на ключевой трудности, а на самом «симптоме». В подобных ситуациях люди нередко говорят себе: «теперь понятно, почему плохо, но что поделать ? такое состояние».Это случается, когда основную проблему, которая вызвала «симптом», решать по каким?то причинам не хочется. Например, человеку может быть психологически больно или тяжело даже думать об источнике своих трудностей.К сожалению, подобное бегство — большая иллюзия. Нерешённая проблема будет постоянно напоминать о себе и проявляться в другом месте, как её ни назови.Так, ко мне обратилась мама мальчика 6 лет. Она была убеждена, что у сына СДВГ, или синдром дефицита внимания и гиперактивности. Такой диагноз могут поставить только психиатр или невролог. Несколько врачей обследовали мальчика и заключили, что он здоров. Но мама ребёнка больше доверяла прочитанному в интернете материалу.Оказалось, что «симптомы», частично схожие с проявлениями СДВГ, мальчик демонстрировал только в присутствии мамы, а проблема лежала в области отношений внутри семьи. Признать это и начать менять ситуацию клиентке на тот момент было сложнее, чем убедить себя, что с ребёнком что?то не так.Попытки соответствовать «диагнозу»Некоторые люди действительно начинают подстраивать своё поведение под описанное в интернете состояние. Хотя психологический диагноз был поставлен на основании одного «симптома», человек приходит к выводу, что всё прочитанное — правда, а значит, надо соответствовать. Так работает самовнушение: по сути, люди убеждают сами себя. К сожалению, подобное поведение ухудшает ситуацию. Хотя бы потому что уводит от истинной проблемы.Рост тревогиКогда человек по крупицам собирает информацию из разных источников, сведения нередко переплетаются, а описанные состояния смешиваются одно с другим. Это может привести к замешательству и сильному беспокойству.Вдобавок к переживаниям относительно «симптомов» возникает и тревога за своё психическое состояние вообще. Подобная ситуация совсем не помогает решить первопричину, из?за которой человек начал искать информацию в интернете.Так, в свои 17 лет я страдала от развитого воображения и тревожности, которая иногда доходила до паники. Я прочитала массу информации в интернете и решила, что у меня шизофрения. Разумеется, тогда я ещё не была психологом и нужных знаний явно не хватало. Хорошо, что я решила обратиться к специалисту и смогла со всем разобраться: узнала, что у меня нет шизофрении, решила проблемы с тревожностью и научилась управлять воображением.Непонимание окружающимиКогда человек поставил себе психологический диагноз, которого у него нет, может возникать недопонимание в общении с другими. В первую очередь с людьми, которые действительно страдают от такой проблемы, и теми, кто знает, как выглядит это состояние.Ещё трудности в общении появляются, если человек полностью погружается в мысли о своих предполагаемых «симптомах» и как бы отгораживается от окружающих.Неоправданные действияНекоторые люди не только ставят психологические диагнозы на основе прочитанного в интернете, но и принимают серьёзные решения. Это может быть опрометчиво.Например, статья под названием «30 признаков, что отношения пора заканчивать» — это не повод выносить психологический приговор отношениям, даже если пара находится на сложном этапе. Нужно учитывать индивидуальные особенности ситуации, возможно, обратиться за консультацией к семейному психологу и помнить, что кризисы в отношениях — это нормально, а каждый из них ? возможная точка роста.Что делать, когда что?то беспокоитВажно не бояться обращаться за помощью к специалисту. Так получится избежать негативных последствий самодиагностики, а ещё сэкономить время и силы. Компетентный психолог или психотерапевт поможет разобраться в ситуации, объяснит, с чем связаны «симптомы» и подскажет, как справиться с их причиной.И хотя идти на приём может быть волнительно, поверьте — сегодня выбор специалистов огромен. Возможно, с первого раза найти «своего» психолога или психотерапевта не получится, но искать точно стоит.