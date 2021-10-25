Высокая температура без других симптомов: названы главные причины
Во время периода сезона гриппа и ОРВИ можно легко простудиться и заболеть. Но у человека бывает высокая температура без каких-либо симптомов, и это может быть признаком развития острой вирусной или бактериальной инфекции.
Об этом рассказала врач-терапевт Елена Лукашик.
«Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39°С может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью», — объяснила Лукашик.
Эксперт также отметила, что при ОРВИ и бактериальных инфекциях кроме температуры часто бывает интоксикация.
Как вывести токсины
Чтобы вывести токсины из организма необходимо больше употреблять жидкости.
Напомним, известный педиатр доктор Евгений Комаровский объяснил в чем разница между ОРЗ, ОРВИ и простудой, а также назвал симптомы гриппа — одной из самых распространенных вирусных болезней.
Кроме того, Комаровский отметил, что простуда всегда вызвана переохлаждением.
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