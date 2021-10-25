Повышенный холестерин: 7 видов повседневной активности для его снижения
Очень значимую роль в снижении уровня холестерина играет рацион. Как информирует Express Health, самый очевидный способ добиться этого – есть меньше пищи с высоким уровнем насыщенного жира – колбас и жирного мяса, тортов и печенья, масла, сливок, а также продуктов, содержащих кокосовое или пальмовое масло.
Еще одно условие – сократить употребление алкоголя и бросить курить.
Физическая активность в виде занятий спортом и рутинной повседневной деятельности также оказывает влияние на содержание холестерина в крови, способствуя его снижению и нормализации. В частности, это помогает сбросить вес при наличии лишних килограммов. Медики предупреждают, что «даже несколько лишних килограммов способствуют высокому уровню холестерина, поскольку в этом случае увеличивается количество липопротеинов низкой плотности в крови».
Кроме того, физическая деятельность стимулирует выработку ферментов, которые помогают перемещать ЛПНП-холестерин из крови в печень, где он расщепляется, выводясь затем из организма.
Сколько нужно двигаться? Нельзя просто выполнить одну тренировку и ожидать снижения уровня холестерина. По данным WebMD, энергичная физическая активность должна составлять не менее 30 в день. Служба здравоохранения NHS рекомендует более щадящий минимум – 150 минут в течение недели.
Что именно нужно делать. Исследование ученых из Медицинского центра Университета Дьюка свидетельствует, что для снижения уровня холестерина более интенсивные физические нагрузки эффективнее – за счет стимуляции определенных белков они повышают уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые помогают очистить кровь от «плохого» холестерина.
Однако активный спорт показан не всем. Специалисты Клиники Майо рекомендуют в этом случае практиковать разные виды повседневной физической деятельности.
Ходьба пешком, особенно в гору, или пеший подъем по лестнице.
Плавание.
Катание на велосипеде.
Использование тренажера на малой скорости.
Приготовление пищи.
Работа на придомовой территории, садоводство.
Уборка жилья.
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