4 случая, когда кофе может действовать подобно лекарству

Многочисленные исследования подтверждают лечебные свойства напитка.От стресса. Международное исследование ученых из Португальского университета Коимбры и Боннского университета показало: кофеин блокирует особый рецептор и тем самым уменьшает симптомы стресса. Это также подтверждается долгосрочным исследованием Гарвардского университета. Его специалисты установили, что женщины, выпивающие четыре чашки кофе с кофеином в день, на 20 процентов реже страдают депрессией, чем те, кто выпивает всего одну чашку в неделю.От болезней мозга. Данные исследователей из Университета Балтимора говорят, что регулярный прием кофе улучшает долговременную память, а также обеспечивает профилактику болезней мозга. Люди, которые потребляют три чашки в день, менее подвержены деменции и болезнь Альцгеймера – это объясняется тем, что кофеин подавляет отложение тау-белка в головном мозге.Кроме того, кофеин снижает риск болезни Паркинсона. Монреальский университет пришел к выводу, что кофеин не усиливает типичный тремор, а, скорее, снимает его.От болезней сердца. Люди, которые выпивают от трех до пяти чашек кофе в день, не страдают сердечным приступом или инсультом так часто, как те, кто не пьет кофе, – это заключение Гарвардской школы общественного здравоохранения. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, кофеин оказывает положительным влияние на показатели артериального давления.От болезней печени. Кофе содействует регенерации печени. Согласно исследованию Национального института рака в Мэриленде, у любого человека, выпивающего две-три чашки кофе за 24 часа до обследования, показатели печени оказываются лучше, чем у людей, не пивших кофе накануне. Ученые указывают на вещества дитерпены, содержащиеся в кофе. Они активируют процессы детоксикации печени, попутно снижая риски цирроза и рака этого органа.