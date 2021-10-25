Почему после еды хочется спать и что с этим делать

Некоторые продукты — натуральное снотворное.Связь между сытостью и стремлением вздремнуть физиологи называют постпрандиальной сонливостью или пищевой комой. Это состояние считается абсолютно естественным ответом на приём пищи (чаще всего).Кого?то клонит в сон сильнее, а кто?то практически не чувствует усталости после еды. Всё зависит от того, какие именно продукты употребить, как много и когда.Почему после еды хочется спатьЗасыпание — сложный процесс, который регулируется целым рядом различных биоактивных веществ, поступающих в кровь. Про гормон мелатонин знают все, но помимо него есть и другие «сонные» гормоны и соединения. Пища способна изменить их уровень и заставить нас чувствовать усталость, сонливость после еды. Вот от каких факторов это зависит.Вы ели определённые продуктыПерекус продуктами, которые богаты белком и углеводами, почти гарантированно заставит вас клевать носом. Учёные связывают это с тем, что в белковой пище много триптофана — аминокислоты, помогающей организму вырабатывать гормон серотонин. А углеводы способствуют лучшему её усвоению, то есть тоже повышают уровень серотонина.Этот гормон играет важную роль в регуляции настроения — чем его больше, тем более удовлетворёнными жизнью мы себя чувствуем. И он же регулирует циклы сна, будучи предшественником мелатонина.Всё просто: выпили стакан тёплого молока, которое является источником белков и углеводов, — уровень мелатонина повысился, вам захотелось спать.Кроме молока, триптофан в приличных дозах содержат:куриные яйца;сыры;семечки;мясо домашней птицы, например курицы или индейки;орехи;семечки подсолнечника, тыквы, кунжута;шпинат;морская рыба, например лосось;продукты из сои.Углеводами обильно вас снабдят:макароны;рис;кукуруза в любом виде — варёная или попкорн;белый хлеб и крекеры;торты, пирожные, печенье;сладкие напитки.Вы съели многоПереедание или даже просто плотный обед — верный путь к послеобеденной сонливости. Причина — в скачке уровня глюкозы в крови после приёма пищи.Высокий уровень глюкозы подавляет активность орексина — нейропептида, который контролирует энергетический баланс в организме, и в частности позволяет нам ощущать бодрость в течение дня.Вы ели в определённое время или в определённом состоянииНа то, как вы чувствуете себя после еды, могут влиять и циркадные ритмы, то есть внутренние биологические часы, по которым живёт организм.Согласно этим часам (точнее, их трактовке, данной американским Национальным фондом сна), максимальное расслабление и связанная с ним сонливость настигают людей два раза в сутки: примерно в 2 часа ночи и около 2 часов дня.Если вы обедаете примерно в 14:00, естественная сонливость накладывается на влияние глюкозы и триптофана, которые вы получили вместе с пищей. И всё: сиеста в том или ином виде (хотя бы поклевать носом за рабочим столом) превращается в непреодолимую потребность.Дневную усталость могут усиливать и другие факторы. Например, если вы не выспались ночью, в сон после приёма пищи вас будет клонить сильнее.Что делать, чтобы после обеда не хотелось спатьСразу развеем популярный миф: нет, чашечка кофе или банка энергетического напитка справиться с сонливостью не поможет. Кофеин — это стимулятор, который временно блокирует действие «сонных» гормонов и других соединений в организме. Но бодрящий эффект короток. Когда он пропадёт, вас накроет полученная из того же сладкого кофе или энергетика глюкоза и связанное с ней желание вздремнуть.А вот что надо делать, чтобы не допустить дневной сонливости:Ешьте меньше, но чаще. Дробное питание защитит от скачков глюкозы.Старайтесь в обеденное время не употреблять продукты с высоким содержанием углеводов и триптофана.Следите за тем, сколько жидкости пьёте. Недостаток влаги в организме тоже проявляет себя усталостью. Взрослому здоровому человеку, не занятому активным физическим трудом, необходимо не менее 2,7 литра жидкости ежедневно.Выходите на короткие прогулки в течение дня. Физическая активность и связанная с ней вентиляция лёгких помогут чувствовать себя более бодрым.Пейте кофе умеренно. Заливать в себя лошадиные дозы кофеина бессмысленно: после короткого всплеска энергичности спать вам захочется ещё больше. Оптимальная стратегия — пить кофе понемногу в течение дня. И лучше откажитесь от бодрящего напитка в вечернее время, чтобы не нарушить ночной сон.Высыпайтесь ночью. Оптимальная длительность ночного сна — 7–9 часов.И следите за самочувствием. Если вы делаете всё, чтобы избежать пищевой комы, — высыпаетесь ночью, дробно питаетесь, избегаете «сонных» продуктов, а после еды вас всё равно клонит в дрёму, поговорите об этом с вашим терапевтом.Ставшая регулярной постпрандиальная сонливость может быть симптомом некоторых заболеваний. В их числе:анемия;пищевая аллергия на конкретный продукт;сахарный диабет;целиакия (так называется непереносимость глютена);рассеянный склероз