Диетолог назвала варианты идеального ужина

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Какие продукты подойдут для вечернего приема пищи.Ужин – главный враг стройной фигуры, ведь именно неправильный прием пищи в вечернее время тот час же откладывается на боках. Так каким же должен быть идеальный ужин? Давай разбираться.Диетолог, коуч по здоровому образу жизни Анна Пархоменко в своем инста-блоге объяснила, что такое идеальный ужин, каковы его цели и какие продукты подойдут для вечернего приема пищи. В общем эксперт выделяет 5 основных функций ужина.Для чего нам ужин:Чтобы дать энергию. Несмотря на то, что после ужина мы ложимся спать и кажется будто бы для этого энергия не нужна, на самом деле 80% энергии нужны телу для работы клеток. И даже когда мы отдыхаем – организм работает.Для обеспечения тела витаминами и минералами. В 2 приема пищи крайне тяжело получить суточную норму йода, железа, селена и других нутриентов. Поэтому именно трехразовое продуманное питание станет профилактикой дефицитов.Именно ужин является естественным снотворным. Рационально продуманные продукты улучшат качество сна и помогут избежать нервных пробуждений в 5 утра.Снижает уровень стресса.Удовлетворенность вкусовых рецепторов. Если мы удовлетворяем себя полезными продуктами, уменьшается количество перееданий, а это в свою очередь увеличивает продолжительность жизни.Как собрать полезную тарелкуВот что следует включить в вечернее меню:сложные углеводы 1 – 2 вида в любой комбинации: каша + бобовые, картофель + батат. Именно эти продукты производят энергию, обогащают тело витаминами, работают как антистресс и снотворное.ненасыщенные жиры – 1 продукт: авокадо, орехи, семечки. Это насытит тело и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний;насыщенные жиры – 1 продукт: сливочное масло, сыр, творог, мясо. Еще один пункт, отвечающий за сытость и адекватное выделение желчиможно добавить белки животного происхождения, можно не добавлять (зависит от показаний)100 – 150 граммов овощей и зелень. Обеспечивает организм витаминами, улучшает моторику ЖКТ;100 – 150 граммов ягод или 1 фрукт. Высвобождает энергию, насыщает витаминами и антиоксидантами.