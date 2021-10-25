Диетолог рассказала, как часто можно есть курятину

Некоторым людям лучше отказаться от куриного мяса.Куриное мясо — доступное и относительно недорогое, но ежедневное потребление курятины может привести к пищевым расстройствам. Кроме того, курица становится особенно опасной, если обработана химикатами или если в ее организм попали паразиты. При этом больше всего страдают внутренние органы птицы.Диетолог Оксана Гриньков рассказала, как правильно выбрать курятину, как часто ее можно кушать и как лучше приготовить, чтобы получить максимум полезных веществ.Какую часть курицы лучше покупатьНаиболее безопасно покупать куриное филе. Оно достаточно качественное. Филе лучше всего варить или запекать. Перед готовкой мясо обязательно нужно замачивать.Качество курятины можно определить только тогда, когда мясо упаковано в вакуумный пакет. Лучше брать производителя, которого вы точно знаете — так больше шансов, что вы купите свежий продукт.Сколько курятины можно есть в неделюМясо курицы содержит много качественного белка, но есть его каждый день диетолог не советует. Достаточно 2-3 раза в неделю.По словам Гриньков, организму нужна разнообразная пища. В случае, если рацион становится монотонным, то это может привести к пищевым расстройствам.Как лучше всего готовить курятинуБольше всего белков и полезных свойств остается в вареной курице. Однако можно ее запекать, готовить на пару или в мультиварке. От жареного куриного мяса диетолог рекомендует отказаться. При таком способе приготовления продукт имеет высокое содержание дополнительного жира.Кому нельзя есть куриное мясоЕсли курятина является качественной, правильно приготовленной и человек не испытывает никакого дискомфорта после приема – употреблять продукт можно абсолютно всем. Единственное исключение – заболевания желудочного тракта. В некоторых случаях следует минимизировать потребление курятины, в других – полностью исключить из рациона.