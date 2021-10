Ученые назвали лучшую диету на время пандемии

Еда поможет укрепить вашу иммунную систему во время пандемии.Укрепить иммунитет можно, заботясь о своем здоровье комплексно. Питание является основной частью этого комплекса. По информации New York Times, исследования доказывают, что именно растительная пища помогает защитить вашу иммунную систему во время пандемий.Так, в статье в Medical News Today говорилось о COVID-19 и растительной диете.Рацион, богатый фруктами и овощами, содержит несколько важных микроэлементов (например, цинк, селен), а также витамины A, C и E, антиоксиданты и полифенолы, которые обеспечивают организм лучшей природной защитой от инфекций. В статье также отмечаются несколько исследований и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающие пользу для здоровья продуктов растительного происхождения.Может ли растительная диета снизить риск COVID-19?Не существует специальной диеты, которая бы снижала риск развития COVID-19 у человека.ВОЗ советует людям сбалансированно питаться, чтобы укрепить свою иммунную систему во время пандемии: есть больше свежих, необработанных продуктов, таких как овощи, бобовые и цельнозерновые.Организация также рекомендует избегать потребления сахара, соли и ограничить количество красного мяса до 1-2, а птицы — до 2-3 раз в неделю. Медики предлагают ежедневно употреблять не более 160 г мясных продуктов.Согласно исследованиям, растительная диета влияет на состояние организма (вес, энергетический обмен и системное воспаление) и снижает риск серьезного влияния вируса на человека.Но заметьте, питание на основе растительной диеты и вегетарианство — не одно и то же. Вам не нужно становиться вегетаринцем. Термин «растительная основа» означает лишь то, что вам предстоит увеличить в вашем рационе часть овощей, фруктов, зелени и бобовых.Также отметим, что растительная диета не всесильна. Если вы привыкли потреблять слишком много обработанных продуктов, придется от них отказаться или хотя бы уменьшить их количество.Почему именно растительная пища?Растительная диета помогает бороться с воспалением в организме.Исследование 2015 года, опубликованное в Complementary Therapies in Medicine, показало, что рацион, богатый фруктами, овощами и цельными злаками, с семенами, орехами и бобовыми (качественный источник белка), могут успокоить физиологическое воспаление, которое вызывают мясные и жирные продукты.Другое исследование 2021 выявило связь между системным воспалением и тяжелыми случаями COVID-19. Исследователи оценили присутствие С-реактивного белка, который является показательным маркером системного воспаления, среди почти трех тысяч пациентов, перенесших COVID-19 в период с марта по апрель 2020 года.Ученые обнаружили, что воспаление «связано … с критическими состоянием при заболевании (госпитализация и интенсивная терапия, поддержка с помощью аппарата искусственной вентиляции легких) и смертностью».Иными словами, растительная диета не защитит вас от коронавируса, но поможет укрепить естественную защиту вашего организма и потенциально уменьшит риск серьезных осложнений, если вы случайно заразитесь им.