Клюква поможет остановить образование тромбов в организме

Холестерин представляет из себя органическое соединение. Оно содержится в мембранах клеток. Повышенный уровень холестерина может длительно никак себя не показывать. Однако специалисты утверждают, что это состояние может вызвать различные серьезные заболевания. Исследователи выделили ряд продуктов, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина.Наиболее яркие результаты в борьбе с холестерином показала клюква. Эти ягоды содержат в себе колоссальное количество витаминов C, A и K. Помимо этого они являются богатым источником калия, фосфора, магния и кальция.Также клюква способствует поддержанию сердечно-сосудистых заболеваний. Она уменьшает риск развития заболеваний сердца и снижает показатели кровяного давления. Фенольные кислоты и флавоноиды, содержащиеся в ягодах, снижают риск агрегации тромбоцитов.Помимо этого клюква содержит огромное количество проантоцианидинов А-типа. Они имеют сильное противовоспалительное действие.Эта ягода широко используется в выпечке и приготовлении морсов. Она широко распространена и доступна. Именно это и делает ее лучшим ключом к поддержанию молодости и здоровья организма человека.