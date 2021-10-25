Клюква поможет остановить образование тромбов в организме
Наиболее яркие результаты в борьбе с холестерином показала клюква. Эти ягоды содержат в себе колоссальное количество витаминов C, A и K. Помимо этого они являются богатым источником калия, фосфора, магния и кальция.
Также клюква способствует поддержанию сердечно-сосудистых заболеваний. Она уменьшает риск развития заболеваний сердца и снижает показатели кровяного давления. Фенольные кислоты и флавоноиды, содержащиеся в ягодах, снижают риск агрегации тромбоцитов.
Помимо этого клюква содержит огромное количество проантоцианидинов А-типа. Они имеют сильное противовоспалительное действие.
Эта ягода широко используется в выпечке и приготовлении морсов. Она широко распространена и доступна. Именно это и делает ее лучшим ключом к поддержанию молодости и здоровья организма человека.
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