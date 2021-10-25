Кофе в капсулах может быть опасным
Однако последнее исследование ученых показало, что такой кофе может быть весьма вреден. Согласно проведенным исследованиям, все виды капсульного кофе негативно сказываются на активности эстрогенов.
В капсулах содержатся такие вещества, как бисфенол A и бисфенол F, бензофенон, 4-нонилфенол, дибутилфталат и диметилтерефталат. Ученые отмечают, что для создания полноценной картины необходимо провести еще ряд дополнительных исследований.
Ученые отмечают, что активность химических эстрогеноподобных веществ в капсулах кофе, которую обнаружили ученые, в 10 миллионов раз меньше, чем фактический эстроген. Ранее ученые доказали пользу кофе с помощью множества исследований. Он насыщает человека бодростью, энергией, а также снижает риск развития ряда серьезных заболеваний. Кофе влияет на активность мозга за счет "обмана" ряда его частей. Ежедневное употребление кофе в небольших количествах способствует снижению риска инсульта и опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее мы рассказывали о последствиях употребления кофе в капсулах в контексте вреда для планеты.
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