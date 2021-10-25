Кофе в капсулах может быть опасным

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Совсем недавно появился капсульный кофе и тут же приобрел множество поклонников. Он очень удобен в хранении и приготовлении. Также после него кофе-машина не требует мытья.Однако последнее исследование ученых показало, что такой кофе может быть весьма вреден. Согласно проведенным исследованиям, все виды капсульного кофе негативно сказываются на активности эстрогенов.В капсулах содержатся такие вещества, как бисфенол A и бисфенол F, бензофенон, 4-нонилфенол, дибутилфталат и диметилтерефталат. Ученые отмечают, что для создания полноценной картины необходимо провести еще ряд дополнительных исследований.Ученые отмечают, что активность химических эстрогеноподобных веществ в капсулах кофе, которую обнаружили ученые, в 10 миллионов раз меньше, чем фактический эстроген. Ранее ученые доказали пользу кофе с помощью множества исследований. Он насыщает человека бодростью, энергией, а также снижает риск развития ряда серьезных заболеваний. Кофе влияет на активность мозга за счет "обмана" ряда его частей. Ежедневное употребление кофе в небольших количествах способствует снижению риска инсульта и опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее мы рассказывали о последствиях употребления кофе в капсулах в контексте вреда для планеты.