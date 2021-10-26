Врач предупредил о последствиях резкого отказа от алкоголя
В интервью врача Бориса Никулина прозвучало предостережение о том, что
«резкий отказ от употребления спиртного может привести к появлению синдрома отмены вместо синдрома алкогольной зависимости».
Врач объяснил, что мозг, успевший привыкнуть к алкодопингу, отреагирует первым, а затем «взбунтуют» кровеносная и пищеварительная системы. После этого может возникнуть тяга к сахару, поскольку привычка пить стимулирует поджелудочную железу активнее производить инсулин, и в условиях резкого отказа от спиртного она не сразу перестраивается. Также возможна острая нехватка энергии.
«У человека могут возникать тошнота и рвота, проблемы с сердцем, одышка, слабость, утомляемость, психоневрологические расстройства», - рассказал Никулин «Доктору Питеру».
Врач добавил, что отказ от алкоголя нужно выдержать хотя бы месяц – тогда будут особенно хорошо заметны позитивные изменения.
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