Врач предупредил о последствиях резкого отказа от алкоголя

В случае резкого отказа от алкоголя человек рискует пострадать от развития синдрома отмены и его неблагополучных последствий.

В интервью врача Бориса Никулина прозвучало предостережение о том, что

«резкий отказ от употребления спиртного может привести к появлению синдрома отмены вместо синдрома алкогольной зависимости».

Врач объяснил, что мозг, успевший привыкнуть к алкодопингу, отреагирует первым, а затем «взбунтуют» кровеносная и пищеварительная системы. После этого может возникнуть тяга к сахару, поскольку привычка пить стимулирует поджелудочную железу активнее производить инсулин, и в условиях резкого отказа от спиртного она не сразу перестраивается. Также возможна острая нехватка энергии.

«У человека могут возникать тошнота и рвота, проблемы с сердцем, одышка, слабость, утомляемость, психоневрологические расстройства», - рассказал Никулин «Доктору Питеру».

Врач добавил, что отказ от алкоголя нужно выдержать хотя бы месяц – тогда будут особенно хорошо заметны позитивные изменения.
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