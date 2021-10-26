Врач предупредил о последствиях резкого отказа от алкоголя

В случае резкого отказа от алкоголя человек рискует пострадать от развития синдрома отмены и его неблагополучных последствий.В интервью врача Бориса Никулина прозвучало предостережение о том, что«резкий отказ от употребления спиртного может привести к появлению синдрома отмены вместо синдрома алкогольной зависимости».Врач объяснил, что мозг, успевший привыкнуть к алкодопингу, отреагирует первым, а затем «взбунтуют» кровеносная и пищеварительная системы. После этого может возникнуть тяга к сахару, поскольку привычка пить стимулирует поджелудочную железу активнее производить инсулин, и в условиях резкого отказа от спиртного она не сразу перестраивается. Также возможна острая нехватка энергии.«У человека могут возникать тошнота и рвота, проблемы с сердцем, одышка, слабость, утомляемость, психоневрологические расстройства», - рассказал Никулин «Доктору Питеру».Врач добавил, что отказ от алкоголя нужно выдержать хотя бы месяц – тогда будут особенно хорошо заметны позитивные изменения.