Что лечит напиток из куркумы

Напиток из куркумы обладает ярко выраженным противовоспалительным действием. Последний довольно эффективен при определенных недугах, например, при артрите. Считается, что данный напиток способен тормозить прогресс болезни Альцгеймера.Куркума – излюбленный и широко применяемый продукт в давних индийских (и вообще, азиатских) кулинарных традициях. Куркума также нашла свое почетное место в природной медицине. Напиток из неё содержит около 300 антиоксидантов и широкий спектр питательных веществ. Сегодня речь пойдет о напитке из куркумы: его лечебных свойствах и технологии приготовления.Напиток здоровья из куркумыКорень куркумы отличается слегка горьким и пряным привкусом (его можно сравнить с сырым имбирем). Корень куркумы служит основным ингредиентом лечебного напитка. Для приготовления указанного "эликсира здоровья" вы вполне можете взять сушеный корень. Но предпочтительнее будет все-таки свежий.Предварительно корень растения следует тщательно промыть и почистить.Какова польза напитка из куркумы?Куркума работает как антикоагулянт. Это важно! При камнях в желчном пузыре куркума противопоказана.Куркумин в составе корня снижает болевые ощущения при артрите (и даже снимает воспаление). Также куркумин имеет ярко выраженные антиоксидантные и противовоспалительные возможности.Напиток ослабляет неприятные симптомы ревматоидного артрита и остеоартрита.Продукт - природный антиканцерогенНапиток, о котором идет речь, препятствует распространению злокачественных клеток в организме.Вещество куркумин в составе корня угнетает функционирование свободных радикалов (как следствие – сохраняется целостность клеточных мембран). Это помогает в профилактике таких типов онкологии как рак простаты, молочных желез, легких, кожи, прямой кишки.Профилактика болезни АльцгеймераНапиток из куркумы тормозит развитие этого неизлечимого и сложного недуга. Как уже говорилось, куркума обладает противовоспалительным эффектом. Благодаря этому блокируется фермент СОХ-2, которые провоцирует воспаление нейронных тканей.Напиток создает приток кислорода в область мозга, что тормозит прогресс недуга Альцгеймера.Средство против диабетаНапиток, о котором идет речь, способствует регуляции показателя сахара в крови.Дополнительные свойстваКуркума рекомендуется в случае повышенной кислотности, оберегает от токсинов, псориаза, ее используют при дерматологических повреждениях и даже при депрессивном состоянии.Этот ценный продукт предотвращает раннее старение, поддерживает функции печени.Как правильно употреблять куркумуСуществует два способа: куркуму, как правило, потребляют в виде порошка или готовят из нее напиток.Продукт добавляется в суп, чай, смузи, молоко, блюда из риса, тесто и даже десерты.Готовим напиток из куркумыВам понадобятся:Корень куркумы – 12 смПлоды тамаринда – 5 штук (альтернатива – финики, изюм, яблоко)Питьевая вода – 2 стакана (0,5 л)Сок 1 шт. лимонаМед – 2 ложки (50 гр)Какую подготовить кухонную утварь:Вам понадобятся: блендер, сито, бутылка или посуда с плотно закрывающейся крышкой).Технология приготовления:Надеть перчатки и очистить куркумуВскрыть плоды тамаринда и убрать внутренние черенкиНалить в кастрюлю воду и отправить туда нашу куркуму, отваритьВвести в кастрюлю плоды тамаринда и варить до состояния мармелада. Семена тамаринда всплывут.Отваренный корень куркумы и часть воды измельчить посредством блендераПроцедить посредством сита плоды тамаринда и соединить с нашей куркумойВыжать сок лимона и ввести его в смесь.Добавить медПерелить получившийся напиток в стеклянную емкость и отправить в холодильник на три – четыре дня.Такой напиток вполне можно вводить в ваши любимые напитки: смузи, крем, компот.ПротивопоказанияЛюбое, даже самое полезное и целительное средство может иметь определенные противопоказания. Это индивидуальный вопрос.Напиток следует принимать по утрам на голодный желудок. При этом вероятно возникновение дискомфорта в желудке.Соблюдайте меру! Злоупотребление этим целебным напитком может спровоцировать появление язвы желудка.Так что, если у вас имеются определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед употреблением этого напитка целесообразно проконсультироваться с доктором. Относитесь внимательно к своему здоровью.