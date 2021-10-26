Что лечит напиток из куркумы
Куркума – излюбленный и широко применяемый продукт в давних индийских (и вообще, азиатских) кулинарных традициях. Куркума также нашла свое почетное место в природной медицине. Напиток из неё содержит около 300 антиоксидантов и широкий спектр питательных веществ. Сегодня речь пойдет о напитке из куркумы: его лечебных свойствах и технологии приготовления.
Напиток здоровья из куркумы
Корень куркумы отличается слегка горьким и пряным привкусом (его можно сравнить с сырым имбирем). Корень куркумы служит основным ингредиентом лечебного напитка. Для приготовления указанного "эликсира здоровья" вы вполне можете взять сушеный корень. Но предпочтительнее будет все-таки свежий.
Предварительно корень растения следует тщательно промыть и почистить.
Какова польза напитка из куркумы?
Куркума работает как антикоагулянт. Это важно! При камнях в желчном пузыре куркума противопоказана.
Куркумин в составе корня снижает болевые ощущения при артрите (и даже снимает воспаление). Также куркумин имеет ярко выраженные антиоксидантные и противовоспалительные возможности.
Напиток ослабляет неприятные симптомы ревматоидного артрита и остеоартрита.
Продукт - природный антиканцероген
Напиток, о котором идет речь, препятствует распространению злокачественных клеток в организме.
Вещество куркумин в составе корня угнетает функционирование свободных радикалов (как следствие – сохраняется целостность клеточных мембран). Это помогает в профилактике таких типов онкологии как рак простаты, молочных желез, легких, кожи, прямой кишки.
Профилактика болезни Альцгеймера
Напиток из куркумы тормозит развитие этого неизлечимого и сложного недуга. Как уже говорилось, куркума обладает противовоспалительным эффектом. Благодаря этому блокируется фермент СОХ-2, которые провоцирует воспаление нейронных тканей.
Напиток создает приток кислорода в область мозга, что тормозит прогресс недуга Альцгеймера.
Средство против диабета
Напиток, о котором идет речь, способствует регуляции показателя сахара в крови.
Дополнительные свойства
Куркума рекомендуется в случае повышенной кислотности, оберегает от токсинов, псориаза, ее используют при дерматологических повреждениях и даже при депрессивном состоянии.
Этот ценный продукт предотвращает раннее старение, поддерживает функции печени.
Как правильно употреблять куркуму
Существует два способа: куркуму, как правило, потребляют в виде порошка или готовят из нее напиток.
Продукт добавляется в суп, чай, смузи, молоко, блюда из риса, тесто и даже десерты.
Готовим напиток из куркумы
Вам понадобятся:
Корень куркумы – 12 см
Плоды тамаринда – 5 штук (альтернатива – финики, изюм, яблоко)
Питьевая вода – 2 стакана (0,5 л)
Сок 1 шт. лимона
Мед – 2 ложки (50 гр)
Какую подготовить кухонную утварь:
Вам понадобятся: блендер, сито, бутылка или посуда с плотно закрывающейся крышкой).
Технология приготовления:
Надеть перчатки и очистить куркуму
Вскрыть плоды тамаринда и убрать внутренние черенки
Налить в кастрюлю воду и отправить туда нашу куркуму, отварить
Ввести в кастрюлю плоды тамаринда и варить до состояния мармелада. Семена тамаринда всплывут.
Отваренный корень куркумы и часть воды измельчить посредством блендера
Процедить посредством сита плоды тамаринда и соединить с нашей куркумой
Выжать сок лимона и ввести его в смесь.
Добавить мед
Перелить получившийся напиток в стеклянную емкость и отправить в холодильник на три – четыре дня.
Такой напиток вполне можно вводить в ваши любимые напитки: смузи, крем, компот.
Противопоказания
Любое, даже самое полезное и целительное средство может иметь определенные противопоказания. Это индивидуальный вопрос.
Напиток следует принимать по утрам на голодный желудок. При этом вероятно возникновение дискомфорта в желудке.
Соблюдайте меру! Злоупотребление этим целебным напитком может спровоцировать появление язвы желудка.
Так что, если у вас имеются определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед употреблением этого напитка целесообразно проконсультироваться с доктором. Относитесь внимательно к своему здоровью.
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