Как наконец выспаться: 4 годных совета для тех, кто постоянно в стрессе

Постоянный стресс, тревоги, сонливость, отсутствие концентрациии и внимания, раздражительность, нежелание работать - всё это похоже на вас? Поздравляем, вероятно, у вас тотальное недосыпание.Совет 1: установите приоритетыПриоритезация - отличная штука. Ведь хватаясь за всё и сразу, вы можете не достичь ни одной из целей, не выполнить ни одну задачу качественно. Это свойственно как для работы, так и для личной жизни. Поэтому, пребывая в стрессовом состоянии, необходимо начать с целеполагания. Что для вас важно именно в этот момент жизни? Посмотрите глобально и более мелко на свою жизнь - вы хотите карьерного роста и повышения заработной платы, поэтому пропадаете постоянно на работе, или же построить домашний очаг, но всё равно ежедневно тратите всю свою силу на выполнение рабочих задач, забывая про мужа, детей и родных?Ответив правильно на вопрос о цели своей жизни в текущий моменты, вы можете прийти к удивительным открытиям. И окажется, что вся та гонка, в которую вы себя вогнали, совершенно вам не нужна. В таком случае будет правильным наконец-то поставить себя на нужные рельсы, поехать в правильном направлении. Не надо жертвовать собой ради достижения высоких целей, которые вам вообще не нужны. Поэтому постарайтесь успокоиться, взять всё в свои руки - так вы сможете начать практиковать спокойный и продолжительный сон. И наконец выспаться.Совет 2: зацикливайтесь на положительных моментахНаверняка, вы постоянно прокручиваете в голове что-то плохое, случавшееся с вами на протяжении последних недель или вообще всей жизни. Это неизбежный путь к стрессу, волнениям, тревоге. Сказать - просто прекратите так делать - ни к чему не приведёт. Но вы можете повернуться на 180 градусов и начать прокручивать в памяти все положительные моменты. Вот, вы выполнили план продаж, получили за это премию, а неделю назад муж внезапно подарил вам цветы и устроил свидание в любимый ресторан. Не было такого? Но это не значит, что другие моменты плохие. Найдите в своей памяти такое, что вам запомнилось и принесло максимально положительные эмоции.Если вспомнить трудно, то воспользуйтесь другим советом - начните записывать хорошие моменты. А к вечеру перечитывайте и благодарите день за такие эмоции. Это наилучший способ избавиться от тревоги, качественно спать и высыпаться.Совет 3: следуйте расписанию дняКонечно, никто не говорит, что на холодильнике у вас должно висеть самодельное расписание, как в школе, где в 7:00 водные процедуры, в 7:30 завтрак, а в 9:00 вам пора на работу. Но соблюдать тайминг - идеально. Наверняка у вас уже есть примерное расписание. Обязательно завтракайте, обедайте и ужинайте в одно и то же время, просыпайтесь и ложитесь спать - тоже. Если не соблюдать тайминг, то можно столкнуться с переработками, стрессом, угнетенным состоянием. Ни о какой продуктивности в таком состоянии не может быть и речи.Совет 4: чтите сон и отдыхИз двух этих забытых вами слов - сон и отдых - необходимо создать целый культ. Нельзя пренебрегать данными понятиями ради работы, домашних дел или других задач. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. То же самое должно стать и с вашим сном. Уважайте свой организм, он нуждается в отдыхе как автомобиль в бензине.Хотите высыпаться - делайте это! Главное, не забывать, что отбой и пробуждение должны быть по расписанию. Хорошими рекомендациями для качественного сна также станут:Отказ от гаджетов за час до сна;Прием теплой ванны или душа;Шторы с эффектом блэкаут в спальне;Медитация;Проветривание спальни до отбоя.Также не стоит забывать о спорте, хобби, это положительно влияет на качество вашей жизни и здоровье, и тем более сказывается на том, чтобы вы высыпались. Иначе вы рискуете столкнуться с неприятными последствиями хронического стресса, как это происходило периодически с некоторыми звездами. Какими именно, узнаете в этом материале.