Полезные сладости: что можно на похудении?

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Диета, как правило, предполагает исключение сладкого из своего рациона. Любое правильное питание ассоциируется с ограничением вредняшек, умеренном потреблении жиров, белков и углеводов. Однако кондитерские изделия - не абсолютное табу.МармеладЭто сплошные углеводы - заявят противники сладкого во время диеты, и будут правы! Но важно то, что в мармеладе низкий гликемический индекс, из-за чего его разрешено даже при похудении. В данной сладости нет жиров и имеется полезная клетчатка. Поэтому диетологи совершенно не против, если в рационе будет присутствовать мармелад. Тем более, что сейчас производят сладость даже без сахара - с натуральными подсластителями. Главное, внимательно читать состав.Горький шоколадМастхэв во время похудения. Важный момент - содержание какао должно быть более 70%. Низкий гликемический индекс, отсутствие сахара в составе принесут существенную пользу для сладкоежек во время похудения. Имеются также и другие плюсы: например, избавление от чувства голода, улучшение настроения, стимуляция работы головного мозга, а какао-бобы с антиоксидантами и антибактериальными веществами помогут защититься от процесса старения, микробов. За счёт всего этого происходит снижение уровня кортизола, или гормона стресса. Отсюда сидящие на диете не заходят бросаться на всё подряд в холодильнике - достаточно съесть пару долек горького шоколада.КонфетыБез сахара. Таковых сейчас на прилавках и обычных, и специализированных магазинов можно встретить огромное множество. И даже шоколад сейчас производят без сахара с натуральными подсластителями. Обратите внимание на то, что в такие сладости обычно добавляют фруктозу, которая в огромном количестве может привести к негативному влиянию на здоровье человека. Обращайте внимание на состав подобных продуктов. Лучшим заменителем сахара диетологи признают стевию, так как она гораздо слаще сахара, не содержит калорий, не усваивается в организме, а также укрепляет иммунитет, отлично влияя на работу кишечника за счёт пребиотика инулина.Зефир и пастилаСладости отлично подходят на похудении. Ведь в них также нет жиров. Обычный зефир и пастилу делают из сахара, белков яиц и фруктовых или ягодных пюре. В здоровых сладостях этого типа заменяют сахар на натуральные подсладстители, типа агар-агара или пектина. Это очень полезно для здоровья - улучшается микрофлора кишечника, за счёт чего пищеварение в целом становится лучше.