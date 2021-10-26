Гинцбург объяснил необходимость в новой вакцине
По словам специалиста, такие меры необходимы для того, чтобы опередить вирус. Он пояснил, что даже с учетом эффективности нынешнего варианта препарата, его необходимо адаптировать для последующих изменений в вирусе. Продолжение усовершенствования вакцины также позволит сгенерировать более универсальное средство защиты населения.
«Нынешняя вакцина хорошо защищает от циркулирующего ныне штамма „дельта“, однако коронавирус постоянно мутирует. И в нашем центре приступили к доклиническим исследованиям платформы для новых вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов и штаммов», — сказал ученый.
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