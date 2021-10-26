Работа на «удаленке»: как бороться со стрессом

Психолог назвала главные проблемы людей, работающих в удаленном режиме.По словам специалиста, психологическая помощь требуется восьми из 10 работников, находящихся на «удаленке», поскольку для людей большой стресс, когда пространство дома становится еще и пространством работы, причем не по собственному решению, а вынужденно. В частности, отмечает психолог, стресс возникает из-за того, что в четырех стенах человек становится более эмоциональным, поскольку он по большей части мало двигается.«Раньше, например, у него возникали разные эмоции и чувства, в том числе, что касается работы. Он мог ходить, много двигаться. В процессе движения сбрасывается напряжение и дезактивируются очень многие неприятные эмоции, состояния», — пояснила Орлова.В этой связи психолог посоветовала в самоизоляции и на удаленной работе заниматься физической активностью хотя бы 10–15 минут, лучше всего — под музыку, под которую можно потрясти руками, ногами и головой. При этом Орлова предостерегла, что такие занятия противопоказаны тем, у кого, например, есть межпозвонковая грыжа или язва желудка. Также в борьбе со стрессом, по мнению специалиста, помогают медитация, практики цигун и йога.По мнению Орловой, хуже всех на данный момент чувствуют себя люди, которые традиционно пытаются жестко запланировать свое будущее. Они привыкли делать это всегда, но сейчас существует очень высокая зона неопределенности. Испытываемый по этому поводу гнев у этих людей часто приводит к моральному истощению. В этой связи эксперт посоветовала минимизировать просмотр новостей и общение с людьми, которые несут негатив.