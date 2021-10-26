Ученые предложили революционное лечение кариеса

Все больше данных указывает на связь между железодефицитной анемией и тяжелым кариесом. Неизвестно, является ли связь коррелятивной или причинной, хотя оба состояния связаны с плохим питанием и чаще встречаются у людей, живущих в бедных условиях и с сопутствующими заболеваниями.Теперь исследование Университета Пенсильвании в сотрудничестве с Университетом Индианы показывает, что одобренная ранее терапия железодефицитной анемии также может лечить, предотвращать и даже диагностировать разрушение зубов. Терапевтическое средство, комбинация раствора, содержащего наночастицы оксида железа, называемого ферумокситолом, и перекиси водорода, применялось к настоящей зубной эмали, помещенной в приспособление, подобное зубному протезу, которое носили участники исследования.Исследование, опубликованное в журнале Nano Letters, показало, что применение ферумокситола два раза в день, активирующего перекись водорода, содержащуюся в последующем полоскании, значительно снижает образование вредного зубного налета и оказывает целенаправленное воздействие на бактерии, которые в значительной степени ответственны за кариес.«Мы обнаружили, что этот подход эффективен», - рассказывает Хюн Мишель Ку, профессор Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета. «Он разрушает биопленки, особенно образованные Streptococcus mutans, которые вызывают кариес, а также снижает степень разрушения эмали».