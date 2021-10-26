Ученые создали уничтожающий коронавирус светильник

Научные деятели из США создали осветительный прибор, который помогает уничтожать коронавирус.За основу изобретения авторы взяли известную многим ультрафиолетовую лампу. Однако, ученым было необходимо подобрать оптимальное для борьбы с вирусом и безопасное для человека излучение.В результате экспериментов, им удалось определить необходимые диапазон, плотность и длительность излучения. Причем, как показывают исследования, УФ-лампа их авторства способна уничтожать клетки вируса не только на поверхностях помещения, а и проникать в клетки человеческого организма для борьбы с SARS-CoV-2 непосредственно в клетках.Изобретение показало эффективность в уменьшении инфицирования почти в 100%.