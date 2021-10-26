Ученые создали уничтожающий коронавирус светильник
За основу изобретения авторы взяли известную многим ультрафиолетовую лампу. Однако, ученым было необходимо подобрать оптимальное для борьбы с вирусом и безопасное для человека излучение.
В результате экспериментов, им удалось определить необходимые диапазон, плотность и длительность излучения. Причем, как показывают исследования, УФ-лампа их авторства способна уничтожать клетки вируса не только на поверхностях помещения, а и проникать в клетки человеческого организма для борьбы с SARS-CoV-2 непосредственно в клетках.
Изобретение показало эффективность в уменьшении инфицирования почти в 100%.
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