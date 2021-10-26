Катаракта может повышать риск смерти от инсульта и сердечного приступа

Клинически значимая катаракта связана с повышенным риском смерти от сосудистых причин, таких как инсульт и сердечный приступ.Авторы использовали данные о 14 918 человек в возрасте 40 лет и старше. Среди них 2 009 человек (9,61%) сообщили, что перенесли операцию по удалению катаракты.Смерти отслеживались в течение среднего периода наблюдения 10,8 лет, в течение которого умерли 3 966 (19,1%) участников. Смерть от всех причин была более вероятна у людей, которые сами сообщили об операции по удалению катаракты, а также от некоторых конкретных причин, включая сосудистые заболевания, рак, несчастный случай, болезнь Альцгеймера, респираторные и почечные заболевания.После учета ряда социально-экономических факторов и факторов здоровья значимой оставалась только связь между самооценкой операции по удалению катаракты и смертностью от сосудистых заболеваний.Риск смерти от любой причины был на 13% выше у людей, которые сами сообщили об операции по удалению катаракты, по сравнению с участниками, не подвергавшимися операции, а риск смерти от сосудистых причин был на 36% выше.