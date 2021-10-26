Ученые выяснили, что низкая температура тормозит развитие рассеянного склероза

Американский биомедицинский журнал Cell Metabolism опубликовал результаты исследований швейцарских ученых о положительном влиянии холода на болезнь рассеянного склероза у человека. Результаты показали, что из-за снижения иммунитета в условиях холода тяжесть болезни сокращается.Болезнь рассеянный склероз поражает центральную нервную систему. В большей половине случаев она поражает опорно – двигательный аппарат. Кроме того, нарушает координацию движений, снижает умственные и речевые способности и причиняет боль.Иммунитет во время этой болезни играет негативную роль. Он разрушает оболочку нейронов, которые ответственны за передачу нервных импульсов. В результате необходимые сигналы не доходят до конечного пункта. У тяжелых больных может наступить паралич.Мирко Трайковски, автор исследований совместно с другими учеными решили снизить иммунитет за счёт затраты энергии самого организма. Они предположили, что это остановит развитие рассеянного склероза.Для проверки своей гипотезы они провели эксперимент на мышах. Для этого были взяты особи с рассеянным склерозом. Далее начали постепенно снижать температуру окружающей среды до 10 градусов по Цельсию.Мыши продолжали поддерживать собственную температуру тела. Через несколько дней ученые обнаружили резкое снижение тяжести болезни. Кроме того, уменьшились нарушения в опорно – двигательном аппарате.Данное явление объясняется тем, что при поддержании организмом необходимой температуры тела снижается иммунитет. При аутоиммунных расстройствах иммунитет не распознает своих и чужих клеток, и поэтому уничтожает все. Температура ослабила эту защитную функцию иммунитета, тем самым приостановила развитие симптомов рассеянного склероза.Ученые предполагают, что возможно эти данные помогут при лечении других иммунных заболеваний.