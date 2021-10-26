Не привитые от ковида чаще умирают и от других болезней

Новое исследование американских ученых показало, что не прошедшие через вакцинацию от COVID-19 американцы чаще умирают от других причин, не связанных с коронавирусом. Возможно, это связано с тем, что вакцинированные более ответственно относятся к собственному здоровью.Статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сравнила смертность по любым причинам среди привитых от коронавируса и непривитых граждан США. При этом из этого сравнения исключили очевидные показатели смертности от коронавируса, поскольку и так известно, что риск непривитого умереть от ковида во много раз выше. Оказалось, что среди невакцинированных американцев смертность по всем причинам составляет 1,11 на 100 человек. А среди тех, кто получил прививки, она лишь 0,35 на 100 человек.Уровень смертности по всем причинам был выше у получателей вакцин от компании Johnson & Johnson - 0,84 на 100 человек, но это всё равно заметно ниже, чем у тех, кто никаких вакцин не получал. Эксперты из CDC полагают, что нынешняя статистика является ещё одним убедительным доказательством безопасности вакцин. Многие отказываются от них из-за того, что эти якобы «непроверенные лекарства» увеличивают риск смерти от других болезней.Данные цифры свидетельствуют, что это не так. Но почему вакцинированные люди реже умирают от других причин, чем невакцинированные? Конечно, это не связано с тем, что вакцина обеспечивает защиту от всех болезней. Просто люди, которые делают себе прививки, в целом более ответственно относятся к собственному здоровью, как показывает практика.