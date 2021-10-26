Диетологи напомнили, кому категорически нельзя есть тыкву

Тыква — один из самых недооцененных продуктов. Однако, он подходит не для всех.Тыква является одним из любимых продуктов Украинцев в осенний период. Из ярко-оранжевого овоща готовят разнообразные блюда: супы-пюре, каши, блинчики, и даже мясные блюда. Но даже этот полезный продукт имеет противопоказания.Кому и почему нельзя есть тыкву, в чем её польза и противопоказания – читайте далее.Кому тыква противопоказана и почему?Какие с любым другим продуктом с употреблением этого овоща нужно соблюдать меру, рассказывает специалист по питанию Александр Войнов. Бывает, что при частом употреблении продукта может возникать вздутие живота, послабления стула. В таком случае достаточно уменьшить количество потребляемой тыквы.Интересно что неумеренное потребление тыквы может привести к так называемой ложный каротиновой желтухе. В таком случае возникает пожелтение кожи.Нельзя есть тыкву в случае индивидуальной непереносимости. Хотя такие случаи и редки, Но у некоторых людей может наблюдаться ухудшение самочувствия после употребления продукта. В таком случае от овоща лучше отказаться.Тыквенные семечки продукт, безусловно очень полезный, но стоит помнить о их высокой калорийности. Если вы следите за диетой, не увлекаетесь. В 100 г семечек содержится 559 калорий.С осторожностью нужно употреблять тыкву в сыром виде. Особенно людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, а также тем, у кого есть проблема камней в желчном пузыре и почках. Ведь овощ обладает желчегонным действием и может провоцировать образование камней.Сырой овощ сложнее переварить, поэтому детям и пожилым людям лучше употреблять его в обработанном виде.Диабетикам также не следует увлекаться тыквой, так как она может привести к повышению сахара в крови.Чем же овощ полезен?В целом же тыква является настоящим кладезем витаминов, немалая их часть содержится в семечках и даже цветках.Эксперты говорят, что в тыкве в четыре-пять раз больше картина, чем в моркови.Каротин в организме становится витамином А, который крайне необходим нам.Также тыква содержит витамины C, E, K и практически все витамины группы B.Овощ – низкокалорийный поэтому считается отличным диетическим продуктом. Ведь в тыкве нет крахмала, холестерина, трансжиров, сахара в ней немного, зато очень много полезной клетчатки.Калорийность 100 г мякоти всего 22 ккал.