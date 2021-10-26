Японские ученые заявили, что диетическая пища приводит к накоплению жира на животе

Диетическое питание может привести к накоплению жира в области живота. Диетолог Мивако Кодзима объяснил причины такого явления.В современном мире все большую популярность набирает здоровое питание. Многие люди отказываются от употребления углеводов, мяса. Однако далеко не всем такие перемены в рационе питания помогают похудеть. Кодзима отметил, что именно уменьшение мышечной массы, вызванное неправильным питанием, приводит к увеличению количества жира.После 30 лет мышцы живота теряют свою силу и эластичность. Из-за этого они начинают выпячивать в разные стороны. Такое явление заставляет многих тут же садиться на диеты и вводить ограничения в свой рацион. Диетолог сообщил, что такое решение является в корне не верным. Смысл не в том, чтобы не есть, а, скорее наоборот, в том, чтобы есть.Кодзима сообщил, что для лучшего похудения нужно ускорить свой обмен веществ. Специалисты перечислили несколько пунктов, которые укажут на пониженный метаболизм:1) Пониженная температура2) Постоянно прохладные руки и ноги3) Повышение веса независимо от рациона питания4) Диеты перестали помогатьДиетолог назвал основные ошибки людей, которые они допускают в погоне за похудением:1) Смузи на завтрак. Они богаты на витамины, клетчатку и энзимы. Помимо этого они помогают очистить желудочно-кишечный тракт. Беспричинное ощущение холода и запоры указывают на необходимость отказаться от утренней порции смузи.2) Преобладание овощной пищи в рационе. Овощи хоть и полезны, но без дополнительных ингредиентов способствуют развитию потери энергии. Они не дают необходимое количество белков, жиров и углеводов, что способствует потере мышечной массы. Диетолог рекомендует не отказываться от употребления мяса и рыбы.3) Отказ от углеводной пищи. Когда человек соблюдает безуглеводную диету, он теряет не жир, а жидкость и мышечную массу. Это снижает не только вес, но и метаболизм.4) Отказ от калорийных продуктов. Продукты, содержащие очень маленькие или не содержащие калории вовсе, способствуют снижению метаболизма. В таком случае организм начинает экономить энергию, привыкает к голоданию. Это вызывает стресс, из-за которого происходит накопление жира.