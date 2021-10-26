Вылечиться от аритмии можно за несколько секунд

Накачиваемый воздухом электрический шар размером с виноградинку может в течение нескольких секунд избавить пациента от нарушений ритма сердца. Он быстро восстанавливает электрическую активность важнейшего органа в человеческом теле.Миллионы людей на нашей планете страдают от аритмии в виде тахикардии или брадикардии. В одном случае ритм сердца опасным образом снижается, а в другом - не менее опасно ускоряется. Если не следить за аритмией, то это может спровоцировать инфаркт или инсульт. Жертвам аритмии приходится принимать пожизненно таблетки, поскольку данная патология считается неизлечимой.Но возможно, это утверждение скоро будет пересмотрено. Исследователи разработали операцию, которая подразумевает установку накачиваемого воздухом электрического шарика размером с виноградинку, который восстанавливает электрическую активность сердца всего за несколько секунд. Уже очень скоро данная операция будет внедрена в кардиологические клиники по всей Великобритании, она получила одобрение санитарных органов. Её даже громко называют «следующим рубежом в кардиологии» и особенно в лечении аритмии. На Туманном Альбионе от этого состояния страдает почти 1,5 млн человек.Радиочастотная баллонная абляция это одна из самых перспективных методик лечения аритмии. Специальный шарик, насыщенный десятью электродами, вводится через артерию в паху и достигает лёгочных вен, по которым переносится насыщенная кислородом кровь в сердце, и где обычно обнаруживаются поврежденные в результате аритмии нервы. Отслеживая электрические сигналы в режиме реального времени за счёт установленного в этот шарик сенсора, хирурги накачивают его и активируют электроды для того, чтобы они обеспечивали очень точные вспышки экстремально высокой температуры. В результате, формируется рубцовая ткань, а аномальные импульсы блокируются. Эта технология позволяет отрегулировать сердечный ритм всего за 10 секунд. Операция проводится под местным наркозом, и в сердце остаётся здоровая ткань, а это значит, что у пациента будет гораздо меньше осложнений.