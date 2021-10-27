Врач назвала продукт, от которого быстрее стареет лицо
По мнению пластического хирурга Лии Гавашели, молоко является продуктом, способным ускорять внешнее старение, увеличивая его малоприятные симптомы на коже лица.
В интервью врач рассказала, что вызывать появление некоторых проблем с самочувствием, отражающихся на внешнем виде, может непереносимость лактозы, разновидности сахара, присутствующего в молоке. В то же время, предупреждает врач, не обязательно страдать данным нарушением, чтобы употребление молочной продукции вызывало со стороны организма нездоровые реакции.
«Частое употребления молочных продуктов вызывает нездоровый внешний вид: верхние веки опухают, под глазами появляются мешки или нездоровая пигментация, человек отекает, будто выпил слишком много воды, в зрелом возрасте появляется акне».
Гавашели пояснила, что на появление признаков старения может в значительной степени влиять качество «молочки». Врач напомнила, что современное молоко часто содержит в себе следы гормональных препаратов и антибиотиков, получаемых коровами на фермах. Эти вещества могут вызывать ответные реакции со стороны иммунной системы, особенно если скапливаются в организме в большой дозировке.
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