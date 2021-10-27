Врач назвала продукт, от которого быстрее стареет лицо

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Кожа лица может стареть быстрее, если в регулярном рационе присутствует молоко, считает специалист.По мнению пластического хирурга Лии Гавашели, молоко является продуктом, способным ускорять внешнее старение, увеличивая его малоприятные симптомы на коже лица.В интервью врач рассказала, что вызывать появление некоторых проблем с самочувствием, отражающихся на внешнем виде, может непереносимость лактозы, разновидности сахара, присутствующего в молоке. В то же время, предупреждает врач, не обязательно страдать данным нарушением, чтобы употребление молочной продукции вызывало со стороны организма нездоровые реакции.«Частое употребления молочных продуктов вызывает нездоровый внешний вид: верхние веки опухают, под глазами появляются мешки или нездоровая пигментация, человек отекает, будто выпил слишком много воды, в зрелом возрасте появляется акне».Гавашели пояснила, что на появление признаков старения может в значительной степени влиять качество «молочки». Врач напомнила, что современное молоко часто содержит в себе следы гормональных препаратов и антибиотиков, получаемых коровами на фермах. Эти вещества могут вызывать ответные реакции со стороны иммунной системы, особенно если скапливаются в организме в большой дозировке.