Мужчины так же эмоциональны, как и женщины

Не стоит представлять сильный пол в качестве безэмоциональных существ в противоположность представителям прекрасного пола. Исследование показало, что по уровню эмоциональности мужчины от женщин не отличаются.Вот ещё одно исследование, которое может стать поводом для споров о различиях между полами. Принято считать, что женщины очень эмоциональны, так как они чаще плачут, смеются, и ведут себя более раскованно, а мужчинам приличествует быть спокойными и строгими. Но по уровню нервозности, энтузиазму и прочим показателям эмоциональности мужчины, как выяснилось, ничуть не уступают женщинам. Просто проявляют эту эмоциональность по-разному.Более того, они по-разному и воспринимаются обществом. К примеру, если папа следит за игрой своего ребёнка в футбол и очень взволнован по этому поводу, оживлённо жестикулирует, кричит и даже что-то скандирует на лавке, то со стороны он кажется нормальным восторженным родителем. Если женщина будет демонстрировать эти же самые эмоции, то со стороны она покажется иррациональной истеричкой. Исследователи из Университета Мичигана изучили различия в интерпретации эмоций между мужчинами и женщинами. Анализ показал, что хотя на эти интерпретации оказывают своё влияние предубеждения, по уровню эмоциональности мужчины и женщины не отличаются между собой.И нечего ссылаться на женские гормоны. В течение 75 дней учёные следили за мужчинами и женщинами, даже принимая во внимание женские месячные циклы. Особой разницы в эмоциях между представителями обоего пола обнаружено не было. Доказано, что мужские эмоции колеблются так же сильно, как и женские, но, вероятно, по разным причинам.