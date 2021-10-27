7 способов сохранить молодость на долгое время

Вы не можете остановить время, или пустить его вспять. Никто над ним не властен. И вернуть свои 17 лет не получится, разве что, силой воображения. Рано или поздно, зеркало начинает всем нам показывать не самые приятные вещи. Чем веселее и бесшабашнее была ваша молодость — тем тусклее картинка. Но можно не тратить силы на пустые сожаления, а вместо этого заняться полезным делом. Эксперты рассказали, какими привычками должен обладать человек, чтобы выглядеть и чувствовать себя молодо в любом возрасте.Понятное дело, вы, конечно, имеете полное право продолжать жить так, как хочется. А потом просто взять и вычеркнуть из своей жизни достойную социальную активность, развитие и долголетие. Непонятно только, зачем поступать таким образом, если можно, потратив совсем немного сил, сохранить молодость на долгое, долгое время.Упражнения не только делают вас сильным, но и, буквально, омолаживают весь организм. Кровь циркулирует более активно, с потом выходят токсины, кислород насыщает тело. Даже кожа становится чистой и упругой — в общем, прекращайте лениться. Правда, все это работает при ежедневных занятиях. С другой стороны, 30 минут в сутки — не такая уж большая цена за привлекательность.Употребляйте продукты с высоким содержанием протеина. Если вы хотите, чтобы ваши волосы оставались здоровыми (или вообще были), начинать нужно не с грамотно выбранного шампуня, а с самых основ. Белок совершенно необходим для того, чтобы волосы были сильными и здоровыми. В любом возрасте. Богатая шевелюра — признак молодости, энергии.Не пренебрегайте полосканием рта. Многие люди считают, что чистки зубов вполне достаточно для того, чтобы поддерживать здоровье десен. Это не совсем так. Полный комплекс очистки ротовой полости должен включать и ополаскивание, и зубную нить.Держите в узде свою зависимость от гаджетов. Держа телефон в руках, вы обычно склоняете голову вниз. От этого появляются морщины на шее и на лице. Понятное дело, сию секунду это не происходит, однако количество времени, которое современный человек проводит за проверкой телефона, очень велико.Соль — это белая смерть. Она задерживает воду в организме, под глазами появляются мешки, опухают конечности. Важно помнить, что соль содержится во многих продуктах: соусы, сладкое и даже хлеб изготовляются с ее применением.Исключите из рациона продукты, которые превращают ваши зубы из белоснежных в темно-желтые. Самые худшие — соусы, такие как черный соевый или соус барбекю. Красное вино, кофе, содовая и тому подобные продукты оставляют следы, запомните. Белые зубы ассоциируются у людей со здоровьем и молодостью, потемневшие — со старостью и болезнью. Так что, вычеркивайте из рациона добавки, если внешность для вас важнее сиюминутного удовольствия.Сон, сон, и еще раз сон. Без достаточного количества времени, проведенного в уютной постели, вы превратитесь в старую развалину гораздо раньше назначенного природой времени. Так в следующий раз и скажите начальнику, сетующему на ваше опоздание. Во время глубокого сна организм вырабатывает большое количество нужных для восстановления сил гормонов. Откажитесь от просмотров сериалов перед сном. Вспомните детство: кружка теплого молока с медом — прекрасный способ заснуть быстро и крепко.Научитесь оставаться спокойными в любой ситуации. Стресс перегружает весь организм, истощая его запас прочности. Чем больше вы волнуетесь и суетитесь, тем старее выглядите. Кардинальное решение проблемы — дыхательные упражнения, делать которые нужно постоянно. А как вы хотели? Легких путей не бывает.