2 продукта, которые необходимо включать в рацион в сезон простуд

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Защитить организм от сезонных недугов, повысить иммунитет, поднять настроение и зарядить энергией помогут всем известные и доступные специи.В холодное время года специи и пряности очень благоприятно воздействуют на организм, повышают его сопротивляемость болезням, помогают организму регулировать нужную температуру тела, улучшают пищеварение и даже поднимают настроение. Но использовать их нужно крайне осторожно, говорят эксперты, особенно если речь идет об острых приправах и при наличии каких-либо прямых противопоказаний и проблем с желудком, «жгучие» пряности лучше свести к минимуму или, по крайней мере, обсудить их потребление с врачами.«У каждого свои вкусы, мне например, в холодное время года очень нравится добавлять в блюда хрен. Для украинцев, да и для большинства соседних стран, это чуть ли не народная приправа ко множеству любимых блюд – салу, холодцу, борщу, галушкам… Он обладает общеукрепляющим, противовоспалительным действием и бактерицидным эффектом. Современные медики советуют в сезон простуд и гриппа употреблять хрен в небольших количествах хотя бы раз в пару дней», - считает диетолог Людмила Бабич.Помимо этого, хрен стимулирует работу желудка, обладает мягким желчегонным свойством.Еще один «фаворит» среди пряностей в сезон простуд и холодов – кардамон. Эта индийская специя уже завоевала весь мир благодаря своему пикантному вкусу и аромату. Эта пряность прекрасно защищает организм от вредного воздействия внешней среды, помогает переваривать пищу и сжигать жировые отложения, а также является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.Щепотка кардамона в чашке черного кофе повысит настроение и убережет от сезонной депрессии.Помимо этого кардамон рекомендован при простудах и гриппе – он помогает организму быстрее сражаться с вирусами и вредоносными бактериями, препятствуя их размножению, обладает потогонным и легким мочегонным эффектом, благодаря чему эффективно снижает уровень токсинов в организме.