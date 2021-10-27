Повышенный холестерин: 6 рутинных привычек, которые создают проблему

Повышенный уровень холестерина в крови может иметь фатальные последствия, но, как ни странно, многие наши рутинные привычки лишь содействуют этому.Холестерин – это жир, который содержится в крови: если его слишком много, он откладывается на стенках артерий. Скопление холестерина в артериях создает опасную проблему ухудшения кровотока, идущего через них, – это может привести к сердечным приступам, инсультам, другим потенциально смертельным состояниям.Люди часто не подозревают, что в их сосудах появились опасные скопления холестериновых бляшек. Как не думают и о том, что их собственные привычки увеличивают содержание холестерина в крови. Об этом рассказала в интервью британский врач Дебора Ли, также назвавшая вредные в этом плане особенности рутинной жизни.Любовь к жирному. Эксперт напоминает, что рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров тесно связан с повышенным уровнем холестерина. По словам доктора Ли, мужчинам не следует есть более 30 граммов насыщенных жиров в день, а женщинам – не более 20 граммов.Насыщенные жиры содержатся в обработанных пищевых продуктах и жирном мясе, трансжиры – в маргарине, печенье, тортах, выпечке.Любовь к сладкому. Врач подчеркивает, что взрослым людям рекомендуется употреблять не более 30 граммов сахара в день. Между тем, многие пищевые продукты, особенно обработанные, а соусы и газированных напитки содержат много скрытого сахара.Курение. При горении табака образуется акролеин, один из токсинов сигаретного дыма. Попадая в кровоток, акролеин может нарушать метаболизм холестерина, подавляя фермент, ответственный за поддержание холестерина ЛПНП. Вследствие этого происходит накопление данного типа холестерина, также известного как «плохой».«У курильщиков вероятность сердечного приступа на фоне повышенного холестерина в два-четыре раза выше, чем у некурящих».Стресс. Становясь хроническим, он ненужным образом стимулирует реакции симпатической нервной системы, которая обычно активизируется в моменты опасности. При активации системы повышается уровень гормонов адреналина и кортизола – в опасных ситуациях это помогает человеку, но в обстоятельствах постоянного стресса приводит к воспалению, разрушительному для сосудов.Недостаток движения. Следует как минимум тратить 150 минут в неделю на физическую деятельность средней интенсивности. Ее недостаток усугубляет проблему повышенного холестерина, причем его типа ЛПНП.Недосып. Согласно медицинским исследованиям, люди, которые спят менее семи часов в сутки, имеют более высокий уровень холестерина и повышенную концентрацию триглицеридов. Привычка вести образ жизни, связанный с недосыпом, снижает выработку гормонов голода лептина и грелина, влияющих на метаболизм холестерина.