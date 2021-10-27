10 полезных продуктов с природной суперсилой

Диетологи рассказали о невиданной полезности некоторых продуктов.ЛаймкватО лаймквате известно лишь то, что он является гибриом лимона и кумквата. Это крошечные фрукты невероятно богаты витамином С и клетчаткой. Их можно есть не очищая, к тому же они могут заменить лимоны или лаймы во всех рецептах.ВакамэВодоросли вакаме чаще всего встречаются в супе мисо — зеленая масса в бульоне это именно они. Вакамэ, как и прочие водоросли, чрезвычайно богаты микроэлементами, йодом, витаминами, а также почти не содержат калорий. Вакамэ отлично подходят для салатов и для супов вроде мисо.ПуэрЕсли вы твердолобый любитель кофе как утреннего катализатора продуктивности, то вам будет полезно попробовать в качестве альтернативы пуэр. Хотя пуэр считается разновидностью черного чая, он мало имеет общего с магазинными аналогами. Пуэр выдерживают в течение нескольких лет, благодаря чему происходит ферментация, которая высвобождает новые химические соединения. Пуэр богат полифенолами, которые улучшают пищеварение, снижают уровень холестерина и способствую похудению.ПомелоПомело выглядит как зеленый грейпфрут, внезапно выросший до размеров дыни. Дитя селекции, помело сочетает в себе так много полезного, что мы смело причисляем его к суперфудам за концентрацию витаминов, полезного калия и антиоксидантов.ПлумкотЭтот пестрый плод — гибрид сливы и абрикоса. Есть более 20 сортов плумкота, которые различаются вкусами с оттенками граната, груши и собственно сливы. Отличный источник клетчатки, витаминов А и С и натуральной фруктозы.Тыква-сквошЭта пупырчатая тыква выглядит не очень привлекательно, зато таит внутри себя сочную желтую мякоть, которая несет огромный заряд витаминов, антиоксидантов, калия и клетчатки.Корневой сельдерейЭтот узловатый корнеплод очень полезен. Он богат витаминами, калием и магнием. Корневой сельдерей отлично подходит для салата со свеклой, яблоками и грецкими орехами.ТэффТэфф (полевичка абиссинская) — пищевой злак родом из Эфиопии, который культивируется в основном в Африке. Эти питательные зерна очень невелики. У них мягкий ореховый вкус. Тэфф удивительно богат кальцием и клетчаткой и представляет собой практически идеальное диетическое блюдо для тех, кто сидит на безглютеновой диете. В Африке из тэфф готовят традиционные лепешки. Но из его зерен можно приготовить кашу или гарнир. А мука идеально подходит для сладкой выпечки и блинчиков.ПажитникПажитник так или иначе известен вам, как одна из главных составляющих приправы карри. Он применяется в кулинарии на протяжении тысячелетий и обладает ярко выраженным вкусом. Семена пажитника богаты минералами, такими как железо, калий и кальций, клетчатка и холином.ПортулакПортулак является сорняком, точно так же как одуванчик, и может употребляться в пищу, причем с большой пользой. Портулак богат омега-3 жирными кислотами, витаминами С и Е, а также является источником пектина — полезной растворимой клетчатки.