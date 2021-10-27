Что есть, чтобы сбросить вес: лучшие продукты для похудения
Диетологи говорят, что совсем не обязательно объявлять голодовку, пытаясь приблизиться к идеалам красоты. Необходимо научиться есть преимущественно те продукты, которые способствуют быстрому снижению веса, и, при этом, не создают угроз для организма.
В топе продуктов с минимальным содержанием калорий лидирует простая чистая вода, в которой калорий нет вообще. Вода, при этом, может результативно помогать в борьбе с ощущением голода, создавая чувство заполненности в желудке. Специалисты рекомендуют употреблять полтора-два литра чистой воды в сутки, чтобы привести в норму обменные процессы и улучшить состояние кожи.
Огурцы, помидоры, кресс-салат и сельдерей ненамного обходят воду по содержанию калорий, но это уже еда. Как и болгарский перец, капуста, тыква, шампиньоны и баклажаны. Все эти продукты могут быть компонентами вкусных и полезных для здоровья салатов и других блюд.
Неплохое подспорье в похудении — фрукты. Да, в них содержится сахар, который несет в себе калории, однако фрукты все же гораздо полезнее сладостей искусственного происхождения. Дыня, лайм, арбуз, помело, клубника — вот что можно съесть, не получив, при этом, слишком много калорий. Не стоит забывать о яблоках, абрикосах, ежевике, крыжовнике, ананасах и фейхоа. Сюда же и овощи — кабачки, лук, редис, морковь, свекла и стручковая фасоль.
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