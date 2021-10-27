Названы симптомы постковидного синдрома у детей
В результате изучения историй болезни почти 38 млн сограждан, исследователи сообщили о самых распространенных симптомах.
Так, наиболее распространенными среди детского населения страны были названы устойчивая тревожное настроение, депрессивность и усталость. Они обозначили, что расстройства психики в результате заболевания детей встречаются чаще, чем у взрослых.
Кроме того, часто встречались жалобы на боли в голове и животе, а также соматические расстройства.
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