Названы симптомы постковидного синдрома у детей

Немецкий ученые подвергли анализу различные базы данных с медицинскими анализами детей, переболевших covid-19.В результате изучения историй болезни почти 38 млн сограждан, исследователи сообщили о самых распространенных симптомах.Так, наиболее распространенными среди детского населения страны были названы устойчивая тревожное настроение, депрессивность и усталость. Они обозначили, что расстройства психики в результате заболевания детей встречаются чаще, чем у взрослых.Кроме того, часто встречались жалобы на боли в голове и животе, а также соматические расстройства.