Гены влияют на количество бактерий в крови

Исследование показало наличие прямой связи между генами и числом бактериальных токсинов в крови. Его осуществляли эксперты из Университета Хельсинки.Исследователей заинтересовал токсин под названием липополисахарид, являющийся фактором вирулентности, производимым бактериями. Он может вызывать системные воспаления кровообращения. Выявлены генетические маркеры, влияющие на повышенный уровень липополисахарида (ЛПС) в крови. Напомним, что микробы - это часть нашего организма, а бактерии и их компоненты часто проникают в кровоток. И ЛПС является одним из таких компонентов, считающихся токсичным.Высокие концентрации ЛПС в крови рождают сепсис или заражение крови. Но при низком показателе ЛПС возникает эндотоксемия, приводящая к лёгким воспалениям. Иногда она фиксируется при ожирении, что позволяет прогнозировать повышенный риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи из Хельсинки оценили изменения ЛПС в крови более чем 11 000 человек. В дальнейшем был проведён анализ ассоциаций по всему геному, который позволил выявить связь. Она оказалась совершенно новой для науки. Ранее учёным не было известно, что геном человека влияет на количество бактериальных токсинов в крови.