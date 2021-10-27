ГРТ снижает риск преждевременной смерти на 9%

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Исследование показало, что желающие пожить подольше женщины должны активно пользоваться гормонозаместительной терапией. Она уменьшает риск преждевременного ухода из жизни на 9%.Получающие гормонозаместительную терапию (ГРТ) женщины имеют сниженный риск преждевременной смерти. ГРТ назначается представительницам прекрасного пола, которые сталкиваются с очень тяжёлыми симптомами менопаузы, включая усталость, депрессии, перепады настроения, приливы и ночную потливость. Все они объясняются резким уменьшением уровня эстрогена в организме после наступления климакса. ГРТ раз включает в себя лекарства, содержащие эстроген.На протяжении 32 лет исследователи из Великобритании следили за группой из 105 000 женщин. Оказалось, что если они принимали лекарства в рамках ГРТ, то вероятность преждевременной смерти у них была на 9% ниже, чем в аналогичной по количеству и возрасту группе женщин, которые таблетки не употребляли. Сейчас, по статистике, в Англии каждая седьмая женщина находится на терапии, которая позволяет бороться с неприятными симптомами климакса.Исследователи из Университета Восточной Англии проанализировали медицинские записи здоровых женщин, который начали принимать гормоны с 1984 по 2017 годы. Всем на момент начало ГРТ было от 46 до 65 лет. Данная терапия заменяет эстроген, который женщина теряет при вступлении в менопаузу. Когда-то она пользовалась популярностью, но потом интерес к ней женщин снизился, когда появились данные о том, что что искусственное накачивание организма эстрогеном может привести к раку груди.