Вакцинация при высоком титре антител может дать обратный эффект: мнение биолога

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Ученый биолог, профессор Анча Баранова поделилась мнением по поводу нежелательного эффекта прививки, выполняемой при высоком титре антител.В своем интервью Баранова пояснила, почему вакцинация от COVID-19 при высоком уровне антител может давать обратное действие и вместо активации организма, наоборот, начинает замедлять его реакции, ослабляя способность сопротивляться инфекции и бороться с ее возбудителями.«Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», - цитирует биолога РИА Новости.По мнению Анчи Барановой, если человек, имеющий высокий титр антител, вакцинируется, то их часть растрачивается на нейтрализацию антигена – при этом иммунная система не производит компенсирующих такую потерю новых антител.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перенесенный коронавирус повышает для человека риск возникновения редких неврологических осложнений.