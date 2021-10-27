Вакцинация при высоком титре антител может дать обратный эффект: мнение биолога
В своем интервью Баранова пояснила, почему вакцинация от COVID-19 при высоком уровне антител может давать обратное действие и вместо активации организма, наоборот, начинает замедлять его реакции, ослабляя способность сопротивляться инфекции и бороться с ее возбудителями.
«Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», - цитирует биолога РИА Новости.
По мнению Анчи Барановой, если человек, имеющий высокий титр антител, вакцинируется, то их часть растрачивается на нейтрализацию антигена – при этом иммунная система не производит компенсирующих такую потерю новых антител.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перенесенный коронавирус повышает для человека риск возникновения редких неврологических осложнений.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий