Постоянно чувствуете неприятный запах от тела? Три нестандартных причины

Наличие запаха у пота – нормальное явление. Это результат работы бактерий, которыми покрыта кожа человека. Но если вы чувствуете запах пота постоянно, даже когда пользуетесь дезодорантом, причиной может быть серьезное заболевание.Гормональные измененияВсем известно, что гормоны влияют на запах тела, особенно в период полового созревания. Однако перемены может вызвать беременность и менопауза. Колебания менструального цикла могут вызвать усиленное потоотделение и неприятный запах из-за повышенного содержания эстрогена.ДиабетПо данным Центра здоровья Харли, одной из наиболее распространенных причин неприятного запаха от тела является диабет. В этом случае в организме присутствует слишком много глюкозы. Если не контролировать уровень сахара в крови, может развиваться кетоацидоз.Он проявляется не только странным запахом изо рта, напоминающем пропавшие фрукты, но и таким же странным запахом тела.Гиперактивная щитовидная железаСверхактивная щитовидная железа может приводить к более сильному запаху пота. По словам экспертов, дисфункция щитовидной железы имеет много долгосрочных последствий для здоровья.Чаще всего сильный запах тела имеет безобидную причину и исчезнет если внести определенные изменения в личную гигиену. Но если это не помогает, лучше обратиться к врачу.