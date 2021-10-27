Постоянно чувствуете неприятный запах от тела? Три нестандартных причины
Гормональные изменения
Всем известно, что гормоны влияют на запах тела, особенно в период полового созревания. Однако перемены может вызвать беременность и менопауза. Колебания менструального цикла могут вызвать усиленное потоотделение и неприятный запах из-за повышенного содержания эстрогена.
Диабет
По данным Центра здоровья Харли, одной из наиболее распространенных причин неприятного запаха от тела является диабет. В этом случае в организме присутствует слишком много глюкозы. Если не контролировать уровень сахара в крови, может развиваться кетоацидоз.
Он проявляется не только странным запахом изо рта, напоминающем пропавшие фрукты, но и таким же странным запахом тела.
Гиперактивная щитовидная железа
Сверхактивная щитовидная железа может приводить к более сильному запаху пота. По словам экспертов, дисфункция щитовидной железы имеет много долгосрочных последствий для здоровья.
Чаще всего сильный запах тела имеет безобидную причину и исчезнет если внести определенные изменения в личную гигиену. Но если это не помогает, лучше обратиться к врачу.
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