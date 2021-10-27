Гинцбург: "Спутник V" эффективно защищает от нового варианта штамма «дельта» коронавируса

Российская вакцина против коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" эффективно защищает от всех вариантов SARS-CoV-2, в том числе и от варианта AY.4.2 — новой разновидности штамма "дельта". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Гинцбурга, главу Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.Ранее СМИ сообщили, что в Москве и Московской области были зафиксированы три случая инфицирования новым вариантом "дельта"-штамма — AY.4.2. Комментируя это, Гинцбург заявил, что "Спутник V" успешно справляется с защитой россиян от всех вариантов вируса, вызывающего COVID-19. "Ни один из новых штаммов не стал более значимым в эпидемическом плане, поэтому "Спутник V" показывает высокую эффективность против всех мутаций патогена", — сказал специалист.Гинцбург добавил, что новые разновидности штамма "дельта" регистрируются в РФ постоянно, но пока среди них нет ни одного (по крайней мере, в Москве), который по распространенности занимал бы больше десятых долей процента. Ранее об опасности варианта AY.4.2 сообщили эксперты британского Агентства по здравоохранению, которые отметили, что новый штамм может распространяться более интенсивно, чем первоначальная "дельта".Напомним, индийский штамм коронавируса, получивший название "дельта" (B.1.617), был впервые обнаружен осенью 2020 года. Для "дельты" характерен более быстрый инкубационный период, плюс, патоген создает более высокую нагрузку на человеческий организм.