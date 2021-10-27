Опасный глазной симптом: первый признак рассеянного склероза
Речь идет о воспалении зрительного нерва, также известного как неврит зрительного нерва (НЗН). Зрительный нерв соединяет глаз с мозгом, что позволяет интерпретировать визуальную информацию, объясняют эксперты Медицинского центра Джона Хопкинса. Однако воспаление может привести к нечеткости или временной потере зрения и боли в глазу.
В исследовании, опубликованном в журнале Eye and Brain, ученые установили, что 90% пациентов с НЗН испытывают боль в глазах до потери зрения. Кроме того, 20% пациентов с РС отметили НЗН как начальный симптом их заболевания.
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