Опасный глазной симптом: первый признак рассеянного склероза

Рассеянный склероз (РС) – непредсказуемое заболевание, симптомы которого сильно различаются от пациента к пациенту, и их легко пропустить. При этом ранняя диагностика помогает в лечении. Исследования показывают, что один признак есть у половины пациентов с РС, при этом у 20% он проявляется в первую очередь.Речь идет о воспалении зрительного нерва, также известного как неврит зрительного нерва (НЗН). Зрительный нерв соединяет глаз с мозгом, что позволяет интерпретировать визуальную информацию, объясняют эксперты Медицинского центра Джона Хопкинса. Однако воспаление может привести к нечеткости или временной потере зрения и боли в глазу.В исследовании, опубликованном в журнале Eye and Brain, ученые установили, что 90% пациентов с НЗН испытывают боль в глазах до потери зрения. Кроме того, 20% пациентов с РС отметили НЗН как начальный симптом их заболевания.