Гранат улучшает контроль артериального давления и диабета

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Употребление граната ассоциируется с целым рядом оздоровительных эффектов.Плоды граната богаты клетчаткой, витаминами, минералами и растительными соединениями. По данным портала Food News, их потребление уменьшает воспаление благодаря действию антиоксидантных веществ антоцианов, которые также отвечают за рубиново-красный цвет граната.«Антиоксидантная активность граната в три раза выше, чем у красного вина и зеленого чая».Эксперты отмечают, что воспаление, с которым может бороться гранат, способно приводить к болезням сердца.Вдобавок его включение в рацион улучшает контроль артериального давления. Эти плоды – богатый источник калия, способного снижать высокое кровяное давление, помогая кровеносным сосудам расслабиться, тем самым улучшая кровообращение.Еще одно полезное свойство гранатов – помощь в управлении диабетом.«Гранаты могут быть особенно полезны для людей с диабетом 2 типа».Исследователи обнаружили, что у людей с диабетом 2 типа при употреблении граната снижался уровень воспалительных маркеров в крови и повышался уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известных как «хороший» холестерин. Данный тип холестерина соединяется с «плохим» и возвращает его в печень, которая выводит его затем наружу.Также было установлено, что некоторые соединения в гранатах, такие как пуникалагин и эллаговая кислота, обладают антидиабетическим действием. Они защищают клетки от окислительного стресса и повреждения, ухудшающих состояние организма при диабете 2 типа.