9 принципов идеального начала дня

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Всем нам хочется, проснувшись утром, быть бодрыми и начать день в хорошем настроении.Оказывается, для этого недостаточно встать с нужной ноги. Первые часы после пробуждения определяют наш внутренний настрой, физическую форму и уровень энергии, с которыми мы входим в день.А что если посвятить утренние часы мощной личной практике, которая зарядит нас энергией и положительными эмоциями, напомнит о глубинных ценностях и поможет нам правильно расставить приоритеты на день?..Замена утренней суеты созидательными мыслями и настроем на самореализацию поможет сделать не только утро, но и весь остальной день плодотворным.Почему утренние часы настолько важны?Причина 1: Мы либо накачиваемся энергией и положительными эмоциями с утра, либо с первых часов начинаем разряжать свою батарейку.Здесь все очевидно. Либо утро наполняет нас энергией, которой нам хватает до вечера, либо уже с утра мы истощаем ее неправильным распределением внимания и плохими привычками.Причина 2: Утренняя настройка заряжает все сферы жизни.Если до завтрака мы выпиваем стакан (или два) теплой воды и таким образом очищаем организм, делаем даже недлительную гимнастику, завтракаем не бутербродом, а цельнозерновой кашей с орехами и медом, вместо просмотра утренних новостей 15 минут читаем духовно развивающую литературу, вместо соцсетей прописываем намерение и план на день — мы охватываем все направления жизни, включая здоровье и энергию, эмоции, личную эффективность, отношения.Причина 3: Утренние часы удерживают нас в воронке успехаНачиная утро правильно, мы запускаем серию событий, которые наполняют нашу жизнь смыслом, энергией, положительными эмоциями. Если утро прошло созидательно, то сложные задачи, непредвиденные дела и даже кризисные ситуации воспринимаются нами как интересные вызовы, а не как природный катаклизм, от которого необходимо спасаться.Причина 4: Утренние привычки формируют жизненный сценарийПервые часы утра — это наш день в миниатюре. А день — это жизнь в миниатюре.То, как мы проводим первые 2-4 часа после того, как просыпаемся, в большинстве случаев закладывает энергию дня. Конечно, есть такие люди, которые лучше функционируют по ночам, а утро для них — не самое эффективное время суток. Но, возможно, это такая же привычка, как и все остальные.Ведь влияние солнца и луны одинаково для всех пяти океанов. При полнолунии приливы и отливы намного более сильные. В любом зоопарке рекомендуется наблюдать за животными с раннего утра (когда они наиболее активны) и до 12 дня. Да, в животной природе есть представители ночного царства — совы, летучие мыши, и возможно 1-5% людей можно отнести к совам. Но все же, прежде чем окончательно приговорить себя к ночному бодрствованию, попробуйте провести хотя бы дней 10 в режиме жаворонка. Скорее всего, вы почувствуете сильный эмоциональный подъем и ваша личная эффективность увеличится в разы.Хит-парад самых вредных утренних привычек (не в порядке важности)1. Смотреть или читать новостиКто-то с утра попадает в мир насилия, политической грусти, новостей, которые через год уже не будут иметь никакой важности, и разговоров ни о чем, а кто-то — в мир просветленных идей, великих людей, реализации значимых задач.Если у вас есть привычка первым делом с утра читать новостную ленту, поставьте себе в закладки 3-5 любимых блогов, авторы которых вдохновляют вас на личные и профессиональные подвиги. Новости обычно разряжают батарейку. Статьи людей, у которых есть, чему поучиться — заряжают.2. Просматривать социальные сети сразу после пробужденияВ ленте ежедневно появляются интересные материалы, но обычно приходится проскролить несколько десятков постов, чтобы увидеть что-то одно ценное. Поэтому оптимальное время для соцсетей наступает тогда, когда сделана главная задача дня и/или перед окончанием рабочего дня.Ученые в сфере психологии с помощью исследований доказали, что просмотр видеороликов про милых животных полезен для наших эмоций. Созерцание котят вызывает в нас прилив гормонов радости. Но опять же, чтобы получить от такой практики максимум пользы и минимум вреда, они рекомендуют смотреть ролики только после завершения важной работы. Иначе вместе с гормоном радости вы получите порцию раздражения от невыполненных дел и разочарования в своей способности самоорганизации.3. Пить кофе или крепкий чай, или любой другой энергетик натощак (не говоря уже о сигаретах и других способах портить себе здоровье и сокращать жизнь)Все, что мгновенно и резко изменяет биохимию тела и мозга можно отнести к яду. Иногда яд в ограниченных дозах полезен. Но прежде чем заливать в себя стимулирующие напитки, выпейте 1-2 чашки теплой воды. Это смягчит удар по внутренним органам.4. Завтракать неполноценно или вообще не завтракатьК неполноценному завтраку относят простые углеводы (обычный хлеб, каши быстрого приготовления), некачественный белок (колбаса и "колбасные изделия"), жир (производственный твердый сыр, рафинированные масла).К примеру, для мужчины-мясоеда, полноценным завтраком могут быть овощи в том виде, в котором они наиболее предпочтительны (основа любой здоровой диеты) со свежим кусочком индейки (один из лучших животных белков) или омлет с цельнозерновым хлебом.Неполноценный завтрак — бутерброд из белого хлеба (ничего полезного) и колбасного изделия.В этом пункте, однако, может быть некоторая девиация. Существуют люди, которым с утра ничего не лезет в горло, поэтому для них наиболее естественный первый прием пищи — в обед. Но! Если у вас есть лишний вес и вы при этом пропускаете завтрак, то вот один из способов помочь себе — перестать ужинать (или сократить ужин в половину) и начать есть полноценный завтрак. Энергия от такого режима питания поднимется, а чувство голода будет намного более контролируемым в течение дня.5. Никак не разминать тело после ночиКаждое утро тело выходит из статики. Для того чтобы энергия в нем хорошо циркулировала (или даже фонтанировала), телу необходимо движение. На самом деле, наше тело очень любит двигаться, когда мы не терзаем его, а даем ровно столько нагрузки, сколько ему надо для временного выхода из зоны комфорта и поднятия пульса. Вы тоже, наверняка, ощущали прилив положительных эмоций после хорошей, но не и истязающей физической нагрузки.9 принципов идеального начала дняКаждого из нас заряжают разные вещи. Попробуйте включить хотя бы 5 пунктов из предложенных, чтобы сделать свое утро (а значит и день, а значит и жизнь), намного более радостным и продуктивным:1. Создание намерения на деньКак вы хотите прожить этот день? В каких потоках, состояниях, эмоциях? Что хотите реализовать?Напомните себе о своих ценностях, миссии и смысле. Увидьте свой маяк, напомнив себе, куда вы движетесь, и главное, зачем.2. Очищение тела: туалет, чистка зубов и языка, контрастный душКто-то сюда может добавить дополнительные процедуры. Дамы, к примеру, могут к утренним практикам очистки добавить массаж лица.3. Зарядка для телаТанцы, ходьба, гимнастика, йога, любая физическая нагрузка той степени тяжести, которую вы можете с удовольствием сделать с утра.4. Зарядка для эмоцийДля кого-то это время с любимым человеком и детьми, для кого-то — медитативная практика, для кого-то танцы.Включаем то, что дает нам эмоциональный подъем.5. Зарядка для умаВ этой категории может быть написание текстов. В дни, когда ничего не пишется, можно почитать профессиональную литературу.6. Зарядка для душиМолитва 2 минуты или 30 минут — зависит от потребности и времени.Также очень полезна рекомендация говорить простые слова с утра и в течение дня: "Я желаю всем счастья". Это постепенно перестраивает нашу психику с борьбы на любовь.7. Полноценный завтракО принципах питания можно говорить бесконечно, но главное — подобрать для себя оптимальный рацион.Например, 2-3 раза в неделю можно завтракать цельнозерновыми кашами, 2 раза омлетом с овощами и 2 раза творогом или сырниками/запеканкой с овсяной мукой. Можно 1-2 раза в неделю делать коктейль из зелени и фруктов на основе миндального молока, и 1-2 раза в неделю естьна завтрак овощной крем-суп или овощи на пару с полезными жирами.8. Письменный план на деньВ дни, когда мы экипированы прописанными целями и задачами, процент их реализации сильно повышается, даже если мы не выполняем все пункты. Проведите такой эксперимент и убедитесь в силе письменного планирования.9. УдовольствиеЭто, пожалуй, самый главный принцип. Все утренние действия должны либо уже сейчас, либо со временем дарить нам удовольствие не только от результата утренней практики, но и от процесса.Поэтому, если вы не любите бег, не надо его включать в свою утреннюю программу. Выберите аэробику или пилатес. Если вы вообще не любите двигаться с утра, просто потянитесь минут 15. Довольно часто, когда мы просто тянемся или делаем элементарную гимнастику, энергия начинает правильно распределяться по телу, уходят блоки и нам начинает хотеться какого-то дополнительного движения и более серьезной нагрузки.Если вы не любите кашу, не нужно давиться ей, только потому, что она полезна.Не нужно читать книги, которые не интересны. Выбираем то, что стимулирует и нравится нам одновременно.Удовольствие от процесса — единственное, что сможет гарантировать нам, что утренняя практика станет для нас естественной. Самый надежный способ закреплять здоровые привычки — обращать внимание на удовольствие и в процессе, и в результате того или иного действия.