Что может говорить о вас любимое время года?

Традиционная китайская медицина утверждает, что каждый человек особенно хорошо себя чувствует и функционирует в определенное время года.Кому-то нравится бодрящий осенний холод и желтая листва, кто-то предпочитает заснеженные просторы. С точки зрения традиционной китайской медицины, различное восприятие времени года объясняется тем фактом, что мы, люди, напоминаем растения: какие-то из них цветут весной, а другие не достигают своего истинного цветения вплоть до осени или заморозков.Чтобы понять, какое время года является именно вашим, задайтесь вопросом: когда вы чувствуете себя наиболее комфортно? Не думайте долго – тот сезон года, который первым приходит на ум, скорей всего, и будет наиболее точным ответом.Что же может говорить о человеке его тяготение к определенному времени года?Зимние люди. Жаркие температуры ненавистны им не только из-за духоты и потливости. Люди, которые лучше всего чувствуют себя в зимние месяцы и любят зиму, склонны летом болеть физически – для них повышается риск воспалительных явлений, проблем с кожей, бронхиальных заболеваний.Летние люди. Они, наоборот, часто болеют зимой и по-настоящему продуктивны только летом, хорошо перенося жару. В это время года происходит бурное развитие флоры и фауны. Люди, которые предпочитают лето другим временам года, стремятся жить на широкую ногу, тяготеют ко всему пышному, обильному, нескромному, но также нередко добиваются впечатляющих результатов.Осенние люди. В традиционной китайской медицине они считаются перфекционистами и самыми беспощадными критиками. Осень известна своим увяданием и опадающей листвой. Страх потерь, смерти особенно сильно довлеет над теми, кто интуитивно выбирает это время года. Такие люди стремятся все контролировать.Весенние люди. Весной все вращается вокруг надежды и видений будущего – это касается и людей, выбирающих данное время года. Они часто страдают тревожностью (ведь будущее еще не определено), бывают склонны к мистике, но также могут хорошо справляться с деятельностью, требующей прогнозирования.