Доктор Комаровский рассказал, как родители могут снизить риск заражения детей COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. И все чаще регистрируются случаи заболевания среди детей, что вызывает обеспокоенность родителей. Как сообщает издание «Народные Новости», известный педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал об основных моментах, связанных с этим заболеванием.Он посоветовал родителям вакцинироваться, чтобы минимизировать риск заразиться самим и принести заразу в дом. «Если у вас есть такая возможность уменьшить риск…Если я, человек, общающийся с кучей народа, каждый из которых может меня заразить, а у меня в доме есть дети, я эту заразу могу принести своим детям. Я задаю себе вопрос: обязательно ли мне прививаться? Мне кажется, чтобы уменьшить риск для детей, любой здравомыслящий взрослый пойдет на что угодно, чтобы детям ничего не грозило», - считает Комаровский.Также Комаровский отметил, что нужно стараться избегать скопления людей и использовать маски. Очень важно соблюдать нормы социальной дистанции и не участвовать в массовых мероприятиях. Общаться же стараться на свежем воздухе либо в хорошо проветриваемых помещениях. Именно хороший воздухообмен сокращает концентрацию вирусов и, следовательно, риск заразиться.Комаровский подчеркнул, что хотя заболеть можно и привившись, но болезнь будет протекать уже не в такой тяжелой форме, а риск летального исхода минимизируется. Из тех заболевших коронавирусом, кто находится сейчас в реанимациях, подавляющее большинство не делали прививки. Это наглядно показывает опыт как России, так и других стран.«Перестаньте верить в теорию заговора, говорить всякие глупости. Вакцина реально работает, спасает людей от смерти, этим надо воспользоваться. Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее наши дети вернутся к нормальной жизни, смогут ходить в школы, перестанут сидеть дома», - подчеркнул доктор Комаровский.