Врач-диетолог Марина Макиша рассказала об особенностях зимнего рациона
Врач-диетолог Марина Макиша пояснила, что сам по себе набор питательных компонентов зимой и летом особо не различается. Но зимой, как правило, снижается уровень физической нагрузки, поэтому углеводов организму требуется несколько меньше.
Следовательно, следует сократить употребление таких продуктов, как макароны, хлеб, каши. А от чая с конфетами лучше и вовсе отказаться, иначе все это неминуемо отразиться на боках в виде жира.
Также она отметила, что в зависимости от сезона меняются источники получения полезных веществ. Если летом очень много питательных компонентов поступает из сезонных фруктов и овощей, то зимой акцент смещается на замороженную продукцию. Также особо диетолог выделила витамин D, которому следует уделять особое внимание.
Кроме того, как пояснила Марина Макиша, нужно не забывать и о физической активности. Учитывая, что зимой она снижается, нужно стараться больше двигаться, например, ходить пешком.
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