Врач-диетолог Марина Макиша рассказала об особенностях зимнего рациона

Зимой организм нуждается в еще большем поступлении витаминов и питательных веществ. Поэтому, как пишет издание «Народные Новости», очень важно внести в свой рацион соответствующие зимнему сезону изменения.Врач-диетолог Марина Макиша пояснила, что сам по себе набор питательных компонентов зимой и летом особо не различается. Но зимой, как правило, снижается уровень физической нагрузки, поэтому углеводов организму требуется несколько меньше.Следовательно, следует сократить употребление таких продуктов, как макароны, хлеб, каши. А от чая с конфетами лучше и вовсе отказаться, иначе все это неминуемо отразиться на боках в виде жира.Также она отметила, что в зависимости от сезона меняются источники получения полезных веществ. Если летом очень много питательных компонентов поступает из сезонных фруктов и овощей, то зимой акцент смещается на замороженную продукцию. Также особо диетолог выделила витамин D, которому следует уделять особое внимание.Кроме того, как пояснила Марина Макиша, нужно не забывать и о физической активности. Учитывая, что зимой она снижается, нужно стараться больше двигаться, например, ходить пешком.