Когда можно отказаться от второго компонента вакцины: объясняет врач

Заражение, которому человек подвергся после получения первого компонента антикоронавирусной прививки, может отменить необходимость второго укола.Доктор медицинских наук и звезда ТВ Елена Малышева поделилась в Instagram пояснением по поводу того, в каком случае можно отказаться от введения второй дозы вакцины после первой прививки. По словам врача, на возможность такого отказа влияет риск заражения.«Иммунитет к коронавирусу формируется в течение месяца. Поэтому возможна ситуация, в которой человек заражается после введения первого компонента вакцины».Малышева уточнила, что если инфицирование ковидом происходит после первого укола, болезнь действует на организм подобно второй вакцине. Делать добавочный укол при этом нет необходимости.