Базилик признали эффективным средством для профилактики деменции

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О здоровье мозга нужно заботиться с молодости, поэтому добавьте в свой рацион базилик. Ученые выяснили, что это растение способно защитить от деменции.Специалисты из Университета Южной Флориды выяснили, что такое неприхотливое и доступное растение как базилик, способно предотвратить слабоумие, характеризующееся нарушением в когнитивной сфере. Дело в том, что базилик содержит фенхол — природное соединение, которое может защитить мозг от болезни Альцгеймера.Этот эффект связан с механизмами его восприятия микробиомом кишечника. Ученые выяснили, что природный компонент уменьшает число так называемых клеток-зомби, или стареющих нейронных клеток. Такая клетка перестает размножаться и медленно умирает. Их скопления были выявлены в больных и стареющих органах. Считается, что это обстоятельство провоцирует воспаления и т.н. «сигналы стресса» или смерти, которые принимают соседние и здоровые клетки.Более того, базилик содержит витамины С, В, К, РР, а также калий, магний, фосфор, железо, медь и другие микроэлементы, необходимые для поддержания всего организма в тонусе. Растение способно улучшить обмен веществ, нормализовать давление, а также укрепить иммунную систему.