Стволовые клетки приводят к выпадению волос

Американские ученые в ходе опытов с лабораторными мышами выяснили, что вызывает возрастную алопецию или облысение у мужчин и женщин. Оказалось, что это связано со стволовыми клетками.По мере взросления в волосяных фолликулах остаётся всё меньше стволовых клеток, которые производят волосы. А сами они истончаются, перестают держаться внутри фолликул и быстрее выпадают. Это и приводит к облысению, связанному с возрастом. Авторы исследования не только выявили гены, отвечающие за этот процесс, но и создали мышей, в организме которых данных генов не было. Это подтвердило их предположение.В течение 12 месяцев лабораторные мыши лишились полностью всего волосяного покрова. Хотя у мышей и людей имеются общие пересечения некоторых функциональных процессов в организме, связанных с волосами и стволовыми клетками, далеко не всегда опыты на мышах впоследствии подтверждаются в ходе опытов на людях.Об этом механизме так называемого ускользания стволовых клеток ранее никогда не сообщалось, поскольку никто не мог отследить процесс старения у живых животных. Было известно, что волосяные фолликулы с возрастом уменьшаются в размерах, но почему это происходит понятно не было.