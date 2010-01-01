10 простых способов сделать осеннюю тренировку более эффективной

Тренироваться на улице не только эффективнее, но и приятнее, чем в зале — это довольно известный факт. Но как быть осенью, когда количество солнечного света уменьшается с каждым днём? Рассказываем о десяти способах вдохновения, которые не дадут вам променять улицу на зал раньше времени.1. Постарайтесь выложиться по максимумуДневного света с каждым днём становится всё меньше, поэтому старайтесь больше времени проводить на тренировках — и тренируйтесь дольше обычного. Идеальный вариант — взять небольшой отпуск, чтобы как следует позаниматься спортом в уходящем сезоне (но мы понимаем, что это вы, конечно, вряд ли сделаете).2. Распланируйте тренировкиЗанесите тренировки в ваш календарь и отметьте их как важные события. Старайтесь относиться к ним как к деловым встречам, чтобы не пропускать ни одного занятия. В конце концов вы всегда можете пожертвовать обеденным перерывом и отправиться на пробежку.3. Измените привычкиЕсли вы привыкли заниматься спортом после работы, то осенью у вас это вряд ли получится — солнце скроется раньше, чем вы выйдете из офиса. Попробуйте встать пораньше и успеть потренироваться до того, как придётся занять рабочее место. Просто передвиньте некоторые дела на вечер или вовсе ложитесь спать пораньше — за окном всё равно темно.4. Занимайтесь в обеденный перерывМы уже упоминали тренировки в обеденный перерыв в предыдущих советах, но остановимся на этом подробнее. Попробуйте выйти на пробежку в обед, вместо того чтобы сидеть с коллегами в кафе через дорогу от офиса. Осенью организму будет не хватать витамина D, поэтому даже короткая тренировка пойдёт вам на пользу. Кроме того, после занятия вы абсолютно точно проведёте остаток рабочего дня в приподнятом настроении.5. Пересмотрите свой план тренировокВзгляните на свой план тренировок: там наверняка есть силовые занятия в спортзале, походы в бассейн или йога. Всё это вы вполне можете сделать после того, как зайдёт солнце. Добавьте в свой тренировочный план больше бега или езды на велосипеде и старайтесь каждый день гулять на свежем воздухе — для бассейна и спортзала будет ещё целая зима.6. Не тратьте время на ерундуЕсли летом после тренировки вы вполне можете позволить себе не спеша прогуляться по парку и послушать новый альбом любимой группы, то осенью у вас просто не будет на это времени. Как и на долгие сборы на тренировку — пока вы выбираете футболку, в которой сегодня отправитесь на пробежку, солнце уже зайдёт. То же самое касается и повседневных дел: чем дольше вы выбираете продукты в ближайшем супермаркете, тем меньше времени у вас остаётся на тренировку.7. Просыпайтесь раньшеЛучший способ успеть на тренировку, пока светит солнце — это бодрствовать с восходом солнца. Если вдруг вы не можете заниматься на максимуме своих возможностей с утра, то потратьте время до работы на домашние дела, чтобы сразу после завершения рабочего дня у вас осталось время на спорт.8. Готовьте еду заранееГотовьте сразу несколько порций, чтобы не тратить время каждый раз, когда вы захотели перекусить. Если вы тренируетесь утром, старайтесь приготовить завтрак ещё вечером, чтобы после того, как вы встали с кровати, вам оставалось только съесть тарелку овсянки. Приготовление пищи не должно отвлекать вас от тренировок, тем более осенью.9. Тренируйтесь с друзьямиЕсли вы договоритесь с кем-то о тренировке заранее, вам будет вдвойне неудобно пропускать её. Тем более, если речь идёт об осенних месяцах, когда буквально каждая минута солнечного света на счету. Кроме того, тренироваться в компании куда веселее — вот вам дополнительный стимул, чтобы подняться с кровати на полчаса пораньше.10. Поговорите с собойТочнее, спросите у себя: «Зачем мне идти на тренировку?». Если у вас есть чёткий ответ на этот вопрос, то никакого дополнительного стимула уже не нужно. Например, если вы любите ездить на велосипеде и в один из солнечных дней зададите себе такой вопрос, то скорее всего ответите что-то вроде: «Это может быть последний день в году, когда я прокачусь на велосипеде». В таком случае вы точно пойдёте на тренировку!