Недорогой антидепрессант может защищать от ковида

Относительно дешёвое лекарство из категории антидепрессантов, как выяснилось, сокращает вероятность непривитых пациентов попасть в больницу с коронавирусом. Наблюдения показали, что эта опасность уменьшается более чем на 32%.Доступный по стоимости антидепрессант флувоксамин может сократить риск невакцинированного пациента попасть в больницу с коронавирусом. Таковы выводы большого по масштабу исследования, проведённого в Бразилии. Флувоксамин принадлежит к категории селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, рецепты на которые ежегодно получают по 70 млн британцев. Кстати, это больше, чем всё население Великобритании.Лекарственный препарат имеет доступную стоимость, и в ходе исследования его испытали почти на 740 пациентах с положительным ПЦР-тестом на коронавирус и другими хроническими болезнями. Ежедневно они получали по две таблетки в течении 10 дней. Из тех, кто принимал это лекарство, госпитализация потребовалась 10,6%. В группе, которая получала плацебо, эта цифра составила 15,7%.Авторы исследования сообщили, что выявлена способность таблеток уменьшить риск госпитализации приблизительно на 32%. Следовательно, эту терапию можно использовать в странах третьего мира, у которых ограниченный доступ к вакцинам. Антидепрессант может быть дешёвым и доступным средством дополнительной защиты. Однако не связанные с этим исследованием эксперты считают, что лекарство нужно проверить и на вакцинированных пациентах, чтобы узнать, приносит ли оно им какую-либо пользу.